Cibose ne čeka dobro(došlica), ali prostačko navijanje može im biti motiv

Jedna od posebnosti košarkaškog sporta su i takozvane majstorice, naročito one koje odlučuju o samom prvaku. Jedna takva odigrat će se večeras u Ćosićevu domu (20 sati), gdje će Cibona i Zadar odlučiti o prvaku Hrvatske. Statistike u ovom slučaju daju prednost Zadru jer je evidentno da kad god se takve utakmice igraju, znatno češće pobjeđuje domaćin takvog dvoboja.

Mršićeve tri majstorice

U NBA ligi dosad je odigrano 20 sedmih utakmica u finalnoj seriji, pri čemu su gosti takvu utakmicu dobili samo u četiri navrata. U 34 godine Prvenstva Hrvatske odigrano je devet finala s majstoricom, pri čemu je gost samo jednom i osvojio naslov, a to je bila Cedevita, koja praktički u srazu s Cibonom i nije bila gost jer su se utakmice igrale na razdaljini od samo dvije tramvajske stanice ili pak zračne linije oko 1200 metara.

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A da je Ćosićev dom doista snažna i teško osvojiva navijačka utvrda, govori i podatak iz posljednje pete utakmice igrane u finalima doigravanja. Igrali su je Zadar i Split, i Zadrani su početkom lipnja 2024. slavili s uvjerljivih 93:66.

Slična stvar dogodila se i tri godine prije toga kada su se u finalnom "ringu" također našli Zadrani i Splićani. I tada je peta utakmica igrana u Višnjiku, a i tom prilikom domaćin je suparnika "rastavio na proste faktore" (84:57).

Dakle, sudeći po svemu ovome, cibosima se večeras u "gradu košarke" ne piše dobro(došlica). Tim više što je njihov trener Ivan Rudež zazvao zadarske ljubitelje košarke da dođu i da vrijeđaju njega i njegove igrače jer ih to, kako je rekao, motivira. Hoće li "coach" zagrebačkog kluba zažaliti zbog te izjave, ostaje vidjeti, ali da mu neće biti lako voditi tu utakmicu, to je sasvim izvjesno. Ni delegiranim sucima neće biti nimalo lako jer pritisak i na njih i na svaku iole dvojbenu odluku bit će golem pa će biti zanimljivo vidjeti mogu li i oni to podnijeti.

Kako se to podnosi igrački i trenerski, opisao nam je Veljko Mršić. On je 1992. igrao protiv Zadra majstoricu za Cibonu, potom je trenerski s Cedevitom dobio Cibonu (2017.), a potom i Split s klupe Zadra (2021.).

– Te ratne 1992. prvu smo dobili u Rijeci, jer se u Zadru nije moglo igrati, a mi smo on Komazecovih 40-ak koševa u drugoj, dobili treću u Zagrebu. S Cedevitom smo protiv Cibone zaostajali nakon tri utakmice, ali dobili smo dvije u nizu i osvojili naslov. Sa Zadrom sam kao trener dobio petu protiv Splita, tako da je već u poluvremenu pitanje pobjednika bilo riješeno.

Svi neutralni poklonici košarke nadaju se da će ova peta biti što dulje neizvjesna.

– U petoj će i jedni i drugi biti ono što jesu. Zadar jest potrošeniji jer je tijekom sezone odigrao znatno više, no to se, vjerujem, neće osjetiti.

Višnjik je navijačka utvrda

Koliki su faktor Zadrovi navijači?

– Tornado je visoko gore pa više utjecaja imaju oni koji su iza koševa, oni daju neviđenu energiju.

Svi zajedno znaju pretjerati u vrijeđanju? Kako to utječe na suparnike?

– To ponekad može i motivirati. Dakako, kao igrač morate biti sabrani da vas takva primitivna dobacivanja ne izbace iz takta, da vam ne razbiju fokus – ističe Mršić.