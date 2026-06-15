Stiže Vatrena zona HNS-a uz Coca-Colu

Ovoga ljeta Zagreb će disati kao jedno. Uz pjesmu, emocije i zajedničku Vatrenu atmosferu, Trg Petra Preradovića (Cvjetni trg) od 17. lipnja pretvara se u Vatrenu zonu HNS-a - službenu zonu Hrvatskog nogometnog saveza u kojoj će se zajedno slaviti svaki gol, svaka pobjeda i svaki trenutak hrvatske reprezentacije.

Službene Vatrene zone HNS-a bit će organizirane i u Tvornici kulture u Zagrebu te u Pogonu u Rijeci, gdje će svi ljubitelji nogometa moći zajedno pratiti utakmice Svjetskog prvenstva, a posebno hrvatske reprezentacije u zatvorenim i klimatiziranim prostorima.

U suradnji s Coca-Colom, sve posjetitelje očekuje niz aktivacija koje će centar grada pretvoriti u mjesto susreta svih generacija. Od Coca-Cola photo kutka za uspomene koje ostaju zauvijek, do posebnih Coca-Cola tribina za gledanje utakmica koje donose pravi osjećaj stadionske atmosfere usred grada - svaki detalj osmišljen je kako bi navijanje postalo iskustvo koje se pamti.

Posebnu emociju donosi i “Zid želja”, mjesto na kojem će svi moći ostaviti svoje poruke podrške reprezentaciji, prognoze rezultata ili poruke koje dolaze ravno iz srca. Uz poruke poput “Ako pobijedimo ja ću…” ili “Podrži Vatrene porukom…”, Zagreb će tih dana postati veliko platno Vatrenih emocija i zajedništva.

Na dane utakmica hrvatske reprezentacije svi koji sudjeluju u aktivaciji i ostave svoju poruku moći će se osvježiti mini Coca-Cola limenkama koje će se dijeliti uz samu instalaciju.

Posjetitelje očekuje i posebno iznenađenje na HNS kućici, gdje će kupovinom Vatrenog paketa iznenađenja imati priliku osigurati limited edition HNS x Coca-Cola majice, kreirane upravo za ovo ljeto, velike utakmice i zajedničke trenutke koje ćemo pamtiti još dugo.

Vatrena zona HNS-a nije samo mjesto za praćenje utakmica. To je mjesto gdje se grle prijatelji i potpuni stranci nakon gola, gdje pjesma traje dugo nakon zadnjeg sučevog zvižduka i gdje cijeli grad postaje jedna velika navijačka tribina uz hrvatsku reprezentaciju.

Ulaz u sve Vatrene zone je slobodan, a posjetitelje svakodnevno očekuje pregršt sadržaja – od glazbenog programa, do raznih aktivacija i igara, nagrada, prodaje službene opreme te naravno ugostiteljske ponude i utakmica Svjetskog prvenstva.