Mbappé zaradi za tjedan dana više nego suigrač za cijelu godinu! Objavljena lista plaća Francuza za SP

Izašla je ista najbogatijih francuskih reprezentativaca koji čekaju svoj prvi nastup na ovogodišnjem svjetksom nogometnom prvenstvu, razlike u primanjima među igračima doista su ogromne. omčad izbornika Didiera Deschampsa smatra se jednom od najjačih na turniru zahvaljujući kvaliteti i širini kadra. Takva kvaliteta ima svoju cijenu, premda najveći dio financijskog tereta snose klubovi u kojima igraju francuski reprezentativci.

U sastavu se nalaze čak pet uzastopnih osvajača Lige prvaka s PSG-om, kao i još sedmorica igrača iz engleske Premier lige, što dovoljno govori o snazi francuske reprezentacije. imalo iznenađujuće, na vrhu liste nalazi se napadač Real Madrida Kylian Mbappé. Prema podacima portala Capology, francuski kapetan zarađuje nevjerojatnih 1,39 milijuna eura tjedno, odnosno oko 72,5 milijuna eura godišnje uključujući bonuse. Takva primanja očekivana su za igrača koji je među najboljim strijelcima svijeta. Otkako je 2024. godine stigao iz PSG-a u Real Madrid, Mbappé je postigao 86 pogodaka i potvrdio status globalne nogometne zvijezde.

Francuska, svjetski prvak iz 2018. i finalist iz 2022. godine, na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku stiže s ambicijom osvajanja naslova i trećeg uzastopnog plasmana u finale. Mbappé je pritom i dalje uvjerljivo najplaćeniji član reprezentacije. Posjeduje luksuznu vilu vrijednu oko 10,5 milijuna eura sjeverno od Madrida, nekadašnji dom Garetha Balea, s osam spavaćih soba, 11 kupaonica, velikim bazenom, privatnim kinom i garažom za šest automobila. Njegova zarada toliko odskače da nitko drugi u reprezentaciji ne prima ni polovicu njegovih primanja.

Na drugom mjestu nalazi se aktualni osvajač Zlatne lopte Ousmane Dembélé. Napadač PSG-a, koji je procvjetao nakon Mbappéova odlaska iz Pariza, zarađuje oko 530 tisuća eura tjedno, odnosno više od 27,5 milijuna eura godišnje. Nekada smatran velikim talentom koji zbog ozljeda nije ispunio očekivanja nakon prelaska iz Borussije Dortmund u Barcelonu, Dembélé je posljednjih sezona postao jedan od najubojitijih napadača svijeta te je za svoje igre nagrađen priznanjem za najboljeg nogometaša svijeta.

Treći na listi je Theo Hernandez, koji je prošlog ljeta europski nogomet zamijenio unosnim ugovorom u Saudijskoj Arabiji. Nekadašnji branič Milana danas zarađuje više od 23 milijuna eura godišnje. Četvrto mjesto drži Jules Koundé iz Barcelone s tjednim primanjima od približno 380 tisuća eura, dok je peti Lucas Hernandez iz PSG-a. Prvi predstavnik Premier lige na listi je stoper Arsenala William Saliba, koji je nakon novog ugovora postao jedan od najplaćenijih braniča svijeta. Njegova primanja tek su nešto veća od onih Bayernova krilnog igrača Michaela Olisea, koji je po dolasku iz Crystal Palacea dobio značajno povećanje plaće.

Krug igrača s više od 292 tisuće eura tjedno zatvara veznjak Real Madrida Aurélien Tchouaméni, za kojeg se ovog ljeta interesiraju brojni europski velikani. Među deset najplaćenijih nalaze se još PSG-ov Warren Zaïre-Emery i zvijezda Manchester Cityja Rayan Cherki.

Odmah iza njih slijedi Dayot Upamecano, posljednji igrač u reprezentaciji s osnovnom tjednom plaćom većom od 234 tisuće eura. Na listi visoko kotiraju i Adrien Rabiot, Ibrahima Konaté, Lucas Digne, Bradley Barcola, Désiré Doué, Mike Maignan, Marcus Thuram i N'Golo Kanté, koji danas nastupa za Fenerbahče nakon odlaska iz Saudijske Arabije. Dvadeseto mjesto zauzima vratar Brice Samba, posljednji igrač čija tjedna zarada prelazi 117 tisuća eura. Pri samom dnu nalaze se Manu Koné, Maghnes Akliouche, Jean-Philippe Mateta i Maxence Lacroix, dok je pretposljednji na listi Chelseajev desni bek Malo Gusto s nešto više od 65 tisuća eura tjedno. Posljednje mjesto zauzima vratar Robin Risser, koji je pod ugovorom s Lensom. Njegova tjedna plaća iznosi svega oko 14 tisuća eura, odnosno približno 738 tisuća eura godišnje.

To znači da Mbappé u samo jednom tjednu zaradi gotovo dvostruko više nego što Risser zaradi tijekom cijele godine. Razlika između njih dvojice iznosi približno 1,38 milijuna eura tjedno, a mladi vratar trenutačno zarađuje više od 2,7 milijuna eura manje godišnje od bilo kojeg drugog člana reprezentacije. Ukupno gledajući, francuski reprezentativci zajedno zarađuju gotovo 8 milijuna eura tjedno, odnosno više od 351 milijun eura godišnje. Brojke su impresivne, no Francuska će morati pokazati da novac i kvaliteta mogu donijeti i ono najvažnije – naslov svjetskog prvaka.