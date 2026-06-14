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Freedom Ship

VIDEO Plutajući div dug 1,6 km i širok 240 metara: Ljudi će se kretati tramvajem kroz različite četvrti

Freedom Ship
Foto: Freedom Ship
1/3
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
14.06.2026.
u 22:28

Unutar njega nalazili bi se stanovi, neboderi, škole od osnovne do fakultetske razine, bolnica, sportski stadion, vodeni park, muzeji, simfonijska dvorana, veliki akvarij za ronjenje te brojni restorani, trgovine i zabavni sadržaji.

Jednog dana bi najveći kruzeri na svijetu mogli izgledati kao sićušni brodovi u usporedbi s ovim ambicioznim projektom. Riječ je o Freedom Shipu, pravom plutajućem gradu dugom1,6 km, širokom 240 metara i visokom devet paluba. Ovaj div vrijedan oko 12 milijardi funti trebao bi postati dom za 50.000 stalnih stanovnika, a mogao bi primiti još 10.000 posjetitelja i 20.000 članova posade. Unutar njega nalazili bi se stanovi, neboderi, škole od osnovne do fakultetske razine, bolnica, sportski stadion, vodeni park, muzeji, simfonijska dvorana, veliki akvarij za ronjenje te brojni restorani, trgovine i zabavni sadržaji. Stanovnici i posjetitelji moći će se kretati tramvajem kroz različite četvrti, a na raspolaganju će im biti kilometri šetnica i zelenih površina.

Pokrenut bi bio nuklearnom energijom oplovljavajući cijeli svijet svake dvije godine. Zbog svoje goleme veličine neće moći pristajati u obične luke, već će ostajati u međunarodnim vodama, a putnike i robu prevozile bi flote manjih brodova i trajekata. Na vrhu broda nalazilo bi se osam heliodroma. Koncept Freedom Shipa star je više od 30 godina, a prvi ga je predložio američki inženjer Norman Nixon još 1990-ih. Sada ga je oživjela tvrtka Freedom Cruise Line International pod vodstvom Rogera Goocha, koji tvrdi da postoji velika potražnja za ovakvim projektom. Gradnja bi trebala početi u Indoneziji, gdje bi se trup broda gradio u dijelovima i sastavljao na moru. Procjenjuje se da bi izgradnja trajala tri do četiri godine, a stanovnici bi se mogli useliti i prije potpunog završetka, piše The Telegraph.

Pokretači projekta ističu i ekološku dimenziju. Naime, brod bi trebao čistiti oceane dok plovi, a zahvaljujući nuklearnom pogonu imao bi niske emisije ugljika. Dio prihoda planiraju ostvarivati kroz iznajmljivanje poslovnih prostora poduzetnicima, a među ostalim spominju i veliki kasino te naprednu medicinsku ustanovu koja bi mogla privući medicinska istraživanja.

Unatoč velikom entuzijazmu, ključni izazov ostaje prikupljanje golemog početnog kapitala. Ako Freedom Ship ikada isplovi, mogao bi označiti potpunu revoluciju u pomorskom turizmu i načinu života na moru.

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Ključne riječi
Brod Freedom Ship

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