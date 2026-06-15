Otprilike svako treće hrvatsko kućanstvo živi na kredit i s dugom čija prosječna vrijednost iznosi oko 22 tisuće eura, odnosno dug im je veći od prosječne godišnje neto plaće. Pokazalo se da bi samo 300 eura veća plaća smanjila muke mnogih prezaduženih građana i maknula ih s liste rizičnih dužnika i neplatiša. “Sve se vrti” oko tržišta nekretnina, koje je postalo glavni izvor rizika za financijsku stabilnost cijele zemlje, čulo se nekidan u središnjoj banci.
Cijene stanova i dalje su visoke, a prosječnom čovjeku sve su manje dostupne, navela je Hrvatska narodna banka u najnovijoj analizi Financijske stabilnosti. Građani godišnje uzmu dvadesetak tisuća novih stambenih kredita, s tim što gotovo svaki peti novozaduženi kupac stana ili kuće uz stambeni uzima i manji nestambeni kredit kako bi zatvorio životnu investiciju. Prema podacima HNB-a iz 2024. godine, prosječni dohodak stambenih dužnika nije mali i te je godine iznosio oko 3800 eura neto, s tim što je u taj prosjek često ulazio i dohodak sudužnika.
Samo 300 eura veća plaća smanjila bi muke tisućama prezaduženih građana
Svako treće hrvatsko kućanstvo živi s dugom čija je prosječna vrijednost oko 22.000 eura
Komentara 8
Da, 300€ veća plaća bi bila super za sve, ili ne bi?! Problem je u financijskoj nepismenosti i životu iznad svog ranga, pogotovo za mlade ljude, život kojeg više oblikuje fejk instagram lifestyle nego surova realnost. EKipa ima film u glavi da nakon faksa mora imati 3000€ plaću, novi auto i novi stan, a hraniti će se po restačima 2x dnevno. 26. god sam na tržištu rada, i nagledao sam se svakakvih "radnika" koji i s višestruko većom plaćom od moje - "crkavaju", a razmažena mladež koja tek stupa na tržište će dodatno podignuti tu ljestvicu. Da skratim, 300€ veća plaća bila bi dobra za one koji ionako nemaju probleme s plaćom, za veliki dio onih prezaduženih, 300€ bi bio razlog samo za još veće zaduživanje i muke.
Gluposti! Opet financijska nepismenost ili bolje: ljudska glupost! Ne mogu dići kredit ako ga poslije nemam čime vraćati! Prvo se godinama mora štedjeti da bi se smanjila glacnica, odnosno potrebni iznos kredita koji sam onda sposobna vraćati! Pa i na zapadu, u puno bogatijim zenljama ima puno ljudi koji si nisu mogli, znali ili htjeli za radnog vjeka priskrbiti nekretninu i ostaju u iznajmljenim stanovima do konca... A danas bi naši mladi ljudi sve i odmah! Nepripremljeni i nespremni za suočavanje sa stvarnim životom uopće! Napravite par napisa s našum umirovljenicima kako su oni i na koje sve načine stjecali imovinu i uz koji životni "stil"?? A ne napis kako današnjim kućanstvima fali 300€ jer su se precjenili, digli preveliki kredit ili još puno realnije žive iznad svojih mogućnosti! Oprostite na izrazu: to zna svaka budala!
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300 eur veća plaća značila bi samo jedno, još više kredita.