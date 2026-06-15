Samo 300 eura veća plaća smanjila bi muke tisućama prezaduženih građana

Otprilike svako treće hrvatsko kućanstvo živi na kredit i s dugom čija prosječna vrijednost iznosi oko 22 tisuće eura, odnosno dug im je veći od prosječne godišnje neto plaće. Pokazalo se da bi samo 300 eura veća plaća smanjila muke mnogih prezaduženih građana i maknula ih s liste rizičnih dužnika i neplatiša. “Sve se vrti” oko tržišta nekretnina, koje je postalo glavni izvor rizika za financijsku stabilnost cijele zemlje, čulo se nekidan u središnjoj banci.



Cijene stanova i dalje su visoke, a prosječnom čovjeku sve su manje dostupne, navela je Hrvatska narodna banka u najnovijoj analizi Financijske stabilnosti. Građani godišnje uzmu dvadesetak tisuća novih stambenih kredita, s tim što gotovo svaki peti novozaduženi kupac stana ili kuće uz stambeni uzima i manji nestambeni kredit kako bi zatvorio životnu investiciju. Prema podacima HNB-a iz 2024. godine, prosječni dohodak stambenih dužnika nije mali i te je godine iznosio oko 3800 eura neto, s tim što je u taj prosjek često ulazio i dohodak sudužnika.