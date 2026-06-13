Zubac, Šarić i Hezonja predvodit će Hrvatsku protiv Avdije i Izraela

Vrijeme je objava širih popisa igrača za treći kvalifikacijski prozor za nastup na Svjetskom košarkaškom prvenstvu koje će se 2027. godine održati u Kataru. Tako je i hrvatski izbornik Tomislav Mijatović prijavio listu kandidata za gostujuću utakmicu s Ciprom i domaću s Izraelom koju će predvoditi NBA zvijezda Deni Avdija i koja se smatra možda i ključnom u cijelom ciklusu. Jer, kad bi Hrvatska i u Osijeku pobijedila Izrael, imala bi s tom reprezentacijom međusobni omjer 2-0 i lijepu priliku da kroz skupinu sljedećeg kruga, gdje ju vjerojatno čekaju Poljska, Nizozemska i Letonija, izbori pravo nastupa na mundijalu.

Pripremna utakmica s Talijanima

S obzirom na to da u ovom prozoru Hrvatska prvo igra s nekonkurentnim Ciprom (3. srpnja), logična je odluka da naši odigraju samo jednu pripremnu utakmicu, a to će biti ona s Italijom, 24. lipnja u Goriziji.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Sa zadovoljstvom objavljujemo popis od 18 igrača, pri čemu nam je vrlo važno da u ovom cijelom našem procesu izbora igrača bude prisutan kontinuitet. Velika većina igrača s nama je od početka pretkvalifikacijskog ciklusa. Drago nam je da u tom kontinuitetu možemo uvijek imati priliku pridodati neke igrače koji su svojim igrama u klubu tijekom proteklog razdoblja posebno privukli pozornost na sebe. Tako pokušavamo činiti tijekom svakog ili prije svakog okupljanja. Tako je to slučaj i sada – kazao je hrvatski izbornik pa objasnio:

– Na ovom popisu nedostaje nekolicina igrača koji su s nama bili u prijašnjim prozorima. Svi oni su opravdano izostali u dogovoru sa mnom i sa stožerom – što zbog ozljeda zadobivenih u klupskim natjecanjima, što zbog privatnih situacija koje su odobrene s naše strane, tako da je to proces koji je kontinuiran. Drago mi je da su igrači koji su s nama od početka tu i koji su zapravo baza ove reprezentacije. Upravo tim pristupom vjerujemo kako možemo korak po korak doći do našeg cilja, a to je plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru.

Podsjetnika radi, nakon četiri odigrane utakmice Hrvatska se nalazi na vrhu skupine s omjerom od tri pobjede i jednog poraza. Zahvaljujući boljoj koš-razlici u međusobnim susretima s Njemačkom, naša reprezentacija trenutačno drži prvo mjesto skupine te želi nastaviti pobjednički niz i osigurati što bolju poziciju uoči završne faze kvalifikacija. To će reći da nije dovoljno biti među prve tri reprezentacije koje prolaze dalje, već je važno i koliko ćete pobjeda prenijeti na višu razinu kvalifikacija. Plasman na Svjetsko prvenstvo izborit će tri najbolje reprezentacije iz te novoformirane šestočlane skupine.

Na Mijatovićevu popisu ovaj put je ovih 18 igrača: Krešimir Radovčić, Jaleen Smith, Dominik Mavra, Lovro Gnjidić, Roko Badžim, Antonio Jordano, Niko Šare, Mario Hezonja, Luka Božić, Antonio Sikirić, Dario Šarić, David Škara, Ivica Zubac, Michael Ružić, Danko Branković, Karlo Matković, Lovro Mazalin i Roko Prkačin.

Od igrača iz domaćeg prvenstva na popisu su šestorica (Radovčić, Gnjidić, Jordano, Šare, Sikirić, Mazalin), koji su očito ostavili dovoljno snažan dojam na izbornika i njegove izviđače. Inače, može se primijetiti da opet nema Ante Žižića i Luke Šamanića, no to je, čini se, neka stara priča vezana uz odnos prema nacionalnom grbu za razliku od ozlijeđenih Gorana Filipovića i Tonija Nakića, koji su, po našim saznanjima, uistinu spriječeni.

Zubac i Matković će pričekati

Pri svemu ovome treba znati da naša dva NBA igrača Zubac i Matković, po NBA pravilima, s momčadi ne smiju trenirati prije 22. lipnja. Isto tako, poznato je da u ovim utakmicama neće biti i dvojice igrača koji će sljedeće sezone igrati američku koledž košarku, a to su Roko Prkačin i Michael Ružić. No oni su završili na popisu kako bi se znalo da izbornik na njih u vremenu pred nama najozbiljnije računa.

Naše sparing-partnere Talijane čeka kvalifikacijska utakmica s Litvom, koja na svom popisu ima tri NBA igrača – Matasa Buzelisa, Jonasa Valanciunasa i Kasparsa Jakucionisa – ali ne i onog najboljeg, a to je Domantas Sabonis, sin slavnog Arvidasa Sabonisa.