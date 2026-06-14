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PLAN ZDRAVSTVENE REFORME

SDP predlaže bolnice financirati po učinku i kvaliteti liječenja

Autor
Petra Maretić Žonja
14.06.2026.
u 20:50

Reforma bi obuhvatila velike promjene financiranja zdravstva. Sustav je potrebno reorganizirati tako da se, kažu, "optereti" potrošnja, a rastereti rad dok javnu nabavu treba objediniti uz uspostavu regionalnih centara, postupak digitalizirati, cijene pratiti u realnom vremenu i javno prikazati sve troškove kako bi se spriječila korupcija

Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite, smanjivanje lista čekanja, poboljšanje uvjeta za sve zaposlene i zaštita sustava od privatizacije četiri su ključna cilja kojima SDP obećava poboljšati zdravstveni sustav dođe li na vlast. Stoji to u njihovoj novoj zdravstvenoj politici koju je stranka usvojila u subotu na sjednici Glavnog odbora i kojime se obvezuju kao prvi zadatak izraditi Nacionalni plan razvoj zdravstva za razdoblje od 2027. do 2030. s glavnom zadaćom planiranja u zdravstvu.

Reforma bi obuhvatila velike promjene financiranja zdravstva. Sustav je potrebno reorganizirati tako da se, kažu, "optereti" potrošnja, a rastereti rad dok javnu nabavu treba objediniti uz uspostavu regionalnih centara, postupak digitalizirati, cijene pratiti u realnom vremenu i javno prikazati sve troškove kako bi se spriječila korupcija. Kažu kako treba povećati i cijene usluga koje plaća HZZO bolnicama i to 25 posto u prvoj godini, a 100 posto tijekom četiri godine.

Ključne riječi
reforma zdravstvo bolnica liste čekanja

Komentara 9

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LP
ljerka.p2911
21:08 14.06.2026.

Tko o čemu SDP stručnjaci iz šupljeg u prazno! Reforma bi nas opako koštala, drugarice i drugove namirila i na koncu propala ko i svega čega se levi znalci dotaknu. Rezultat, nova dubioza, odgovornost: ujeo vuk magare!

Avatar southman
southman
21:10 14.06.2026.

Ne daj Bože nikada na vlast ovih glupana

Avatar ruby red
ruby red
21:12 14.06.2026.

Kad pročitam "regionalni centar" odmah se naježim. Odmah vidim kako se centrira kod Možemo i SDP regija 😏

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