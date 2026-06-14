SDP predlaže bolnice financirati po učinku i kvaliteti liječenja

Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite, smanjivanje lista čekanja, poboljšanje uvjeta za sve zaposlene i zaštita sustava od privatizacije četiri su ključna cilja kojima SDP obećava poboljšati zdravstveni sustav dođe li na vlast. Stoji to u njihovoj novoj zdravstvenoj politici koju je stranka usvojila u subotu na sjednici Glavnog odbora i kojime se obvezuju kao prvi zadatak izraditi Nacionalni plan razvoj zdravstva za razdoblje od 2027. do 2030. s glavnom zadaćom planiranja u zdravstvu.



Reforma bi obuhvatila velike promjene financiranja zdravstva. Sustav je potrebno reorganizirati tako da se, kažu, "optereti" potrošnja, a rastereti rad dok javnu nabavu treba objediniti uz uspostavu regionalnih centara, postupak digitalizirati, cijene pratiti u realnom vremenu i javno prikazati sve troškove kako bi se spriječila korupcija. Kažu kako treba povećati i cijene usluga koje plaća HZZO bolnicama i to 25 posto u prvoj godini, a 100 posto tijekom četiri godine.