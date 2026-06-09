Palokaj: Majstorica je najbolja moguća utakmica u sportu, bit će tenzija

U zadarskoj Dvorani Krešimira Ćosića sutra će se odigrati utakmica godine domaće klupske košarke. Domaćin Zadar, prvorangirana momčad ligaškog dijela prvenstva, i Cibona, najpotentniji izazivač, odlučivat će od prvaku Hrvatske.

Očekivalo se da će to, po četvrti put zaredom, biti Zadar i to u tri ili četiri utakmice a na koncu se dogodila peta jer su cibosi napravili "break" u prvoj utakmici finalne serije da bi majstoricu za prvaka izborili u drugoj zagrebačkoj utakmici protiv velikog rivala.

A evo kako su o tome danas, svako u svom taboru, govorili treneri i ključni protagonisti te utakmice. A najslikovitiji je bio Cibonin 25-godišnji branič Jan Palokaj koji je od svoje 19. do 21. godine nosio dres Zadra:

- Peta utakmica za naslov najbolja je moguća utakmica u sportu. Bit će puno tenzija, vjerojatno i odlična atmosfera no mi znamo što nas je dovelo dovde. A znamo i što nas čeka i kako u toj utakmici tražiti svoje izglede. Za što će to biti dovoljno vidjet ćemo u srijedu. Ono što neće nedostajati jesu vjera i požrtvovnost.

Zadrov kapetan Marko Ramljak odigrao je puno utakmica finala domaćeg prvenstva a ovo će mu biti 25. u karijeri.

- Svaka je utakmica priča za sebe a ja se nadam da mi možemo energetski ponoviti drugi i treću. U ovoj četvrtoj cibosi su išli čvrsto a mi smo bili malo ispuhani. No, nadam se vjetru u leđa od naše publike i da ću ponovo podići pehar prvaka. Da to bude lijep kraj još jedne sezone. Najvažnije je da budemo energetski na razini a tek onda su važne i taktičke stvari. Džaba vam dobra taktika ako to ne možete energetski sprovesti.

Ramo se ne zanosi činjenicom da su posljednjih godina dvije pete utakmice igrane u Zadru riješene već u prvom poluvremenu.

- Mi moramo ići usredotočeno, napad po napad, bez obzira tko bolje otvori utakmicu.

Koliko je na ovakav razvoj događaja utjecalo to što je Cibona ove sezone odigrala manje utakmica od Zadra? Evo što o tome misli kapetan Zadrana:

- Bez obzira na to što su oni u četvrtfinalu i polufinalu igrali utakmicu više od nas, oni se ne mogu usporediti s našom kilometražom kroz sezonu. Kod nas je puno veća potrošnja i zamor materijala u ovom djelu sezone nego kod njih.

A da se to ne osjeti zadužen je glavni strateg Danijel Jusup:

- Prvo energije, to je preduvjet, a te onda taktika. Koncentracija u obrani i u skoku bit će jako važna a ja bih rekao da će u obrani ključna stvar biti obrana od "pick and rolla" kada je na lopti Roberson.

S obzirom na to da je iza njega puno finala, novinare je zanimalo što će Jusup reći svojim igračima prije izlaska na teren?

- To će biti stvar trenutačne inspiracije a reći ću ono što u tom trenutku osjetim da treba reći. No, bitno je i što ću reći večer prije.

Na pitanje ima li potrebu komentirati izjavu kolege Rudeža koji poziva zadarsku publiku da vrijeđa njegove igrače, Jusup je bio suzdržan.

- Ma kakvi, mi moramo govoriti na terenu.

Čini se da je i Cibonin trener Ivan Rudež dosad dosta govorio pa je za ovu priliku kratko kazao:

- Moramo ponoviti usredotočenu igru u obrani iz četvrte utakmice i puno bolje kontrolirati skok i igru jedan na jednoga. Čeka nas intenzitet pete utakmice finala, motiva nam ne nedostaje.