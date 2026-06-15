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NEOBIČNA SITUACIJA

Najbolji igrač Belgije htio bi usred SP-a napustiti reprezentaciju: 'Definitivno bih to želio'

Rijeka: Prijateljska utakmica Hrvatske i Belgije uoči Svjetskog prvenstva
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
15.06.2026.
u 15:33

“Vidjet ćemo što će se dogoditi, ali to mi je prvo dijete i definitivno bi želio biti tamo. Ako mene pitate što želim, mislim da nitko ne bi volio propustiti rođenje svog prvog djeteta. No, u nogometu su prisutni i drugi faktori. Znam da naš nogometni savez podržava svoje igrače i razumije njihovu situaciju."

Najbolji igrač nogometne reprezentacije Belgije Jeremy Doku (24) trebao bi u srpnju, za vrijeme trajanja Svjetskog prvenstva, po prvi puta postati otac i krilni napadač želi prisustvovati porodu. ‌

Doku je kazao novinarima da bi njegova supruga Shireen trebala roditi u drugom tjednu srpnja, kada su na SP-u u SAD-u, Kanadi i Meksiku na rasporedu četvrtfinalni susreti, te da bi želio biti prisutan rođenju svog prvog djeteta, čak i ako se Belgija plasira u četvrtfinale. Belgijski mediji navode da bi mogao biti organiziran let privatnim avionom u Englesku, gdje bi se dijete trebalo roditi. Doku igra za engleski Manchester City.

“Vidjet ćemo što će se dogoditi, ali to mi je prvo dijete i definitivno bi želio biti tamo. Ako mene pitate što želim, mislim da nitko ne bi volio propustiti rođenje svog prvog djeteta. No, u nogometu su prisutni i drugi faktori. Znam da naš nogometni savez podržava svoje igrače i razumije njihovu situaciju. Vidjet ćemo što se može uraditi", kazao je Doku uoči susreta protiv Egipta, koji je na rasporedu u ponedjeljak u 21 sat po srednjeeuropskom vremenu.

U sličnoj situaciji je i branič belgijske reprezentacije Brandon Mechele, ali njegova žena treba roditi tjedan dana kasnije od Dokuove supruge.
Ključne riječi
Belgija reprezentacija Jeremy Doku

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