Neobična praksa: 'Primijetili smo jedno, vrlo je zanimljivo onda kada se Putin kreće...'

Ruske sigurnosne službe privremeno su isključile poseban sustav nadzora koji štiti ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegov bliski krug nakon ubojstva iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Khamneija, izvijestio je Financial Times. Navodni incident naglašava povećanu sigurnosnu prijetnju analize videozapisa umjetne inteligencije za rusko vodstvo, rekla je Ksenija Ermošina, stručnjakinja za tehnologije nadzora i cenzure. Sati video snimaka koje je izraelska obavještajna služba prikupila s iranskih prometnih kamera omogućili su im da precizno odrede vrijeme i mjesto sastanka vrhovnog vođe s pomoćnikom. Atentat je pokazao kako umjetna inteligencija može obraditi milijune sati videozapisa s tisuća kamera "kako bi izvukla uzorke i tajne u industrijskim razmjerima", napisao je FT. Internet je godinama izvor zabrinutosti za Putina. Od potpune ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, režim je redovito pribjegavao isključenjima interneta kako bi pojačao svoju kontrolu nad stanovništvom.

France24 razgovarao je s Ermošinom kako bi saznao više o Putinovoj sve većoj paranoji oko interneta i sustava nadzora omogućenih umjetnom inteligencijom.

"Rusija je 2015. godine započela razvoj 'pametnog' sustava kamera. Prije 2015. videozapisi su se mogli spremati na memorijske kartice, koje su se mogle izdvojiti i pregledavati u slučaju zločina ili određenog događaja. Sustav je bio centraliziran na poslužiteljima i, prije svega, nije bilo umjetne inteligencije, te videozapise nije analizirala umjetna inteligencija. Godine 2015. tvrtka pod nazivom NTech Lab, koju je osnovao Rostech, tvrtka kojom upravlja država, postala je odgovorna za instaliranje 'pametnih' kamera koje su mogle analizirati slike i ne samo ih spremati već ih i slati na poslužitelj. Ruski ministar digitalnog razvoja, komunikacija i masovnih medija, Maksut Šadajev, izjavio je 2025. da još nije svaki ruski grad opremljen ovom kamerom. U 2023. godini u Rusiji je bilo 508.000 kamera opremljenih umjetnom inteligencijom. To nije puno. Moskva je, naravno, imala najviše kamera opremljenih umjetnom inteligencijom u Rusiji s 216.000 uređaja", kazala je.

"Moskva je također bila pilot grad za ovaj projekt, a NTech lab je već 2017. godine u glavnom gradu postavio ove kamere opremljene umjetnom inteligencijom. Sedamdeset četiri posto javnih prostora opremljeno je ovim 'pametnim' kamerama, autobusni kolodvori, stanice metroa, muzeji, naravno i vladine lokacije. Zanimljivo je da se u Rusiji počeo razvijati tandem između internetskih pružatelja usluga poput Rostelecoma i nadzornih kamera. Tako je gotovo 90 posto zgrada u Moskvi postalo nadzirano kamerama opremljenim umjetnom inteligencijom. Rusi nikada nisu postavljali pitanja o zakonitosti ovoga ili o svojim pravima na privatnost", dodala je Ermošinom.

Kazala je i da se nadzorne kamere u Rusiji često hakiraju, i to ne samo od strane neprijatelja Rusije, već i od strane samih Rusa. Grupe hakera-građana provaljuju u sustav iz zabave, samo da vide što kamere "vide".

"Sustav je ranjiv, ruska umjetnica Helena Nikonole čak je hakirala kamere ruskih biračkih mjesta. Određene kamere ne samo da imaju mikrofon već i zvučnike koji im omogućuju projiciranje zvuka. Umjetnik je koristio zvučnike kamere kako bi pustio nacionalnu ukrajinsku himnu. Drugi aktivisti su izveli slične akcije kako bi kritizirali režim. Ne znamo u kojoj su mjeri kamere oko Kremlja drugačije. Zamišljam da su skuplje i bolje zaštićene, ali je moguće pristupiti tim kamerama putem interneta. Čim se elektronički digitalni uređaj spoji na središnju mrežu, mogu se otkriti ranjivosti. Jedini način da se kamere potpuno osiguraju jest da se isključe s interneta. No, tada gube svoju korisnost. Bitno je imati slike uživo, na primjer tko ulazi i izlazi iz Kremlja ili tko koristi mostove u tom području", dodala je..

Na pitnje postoje li drugi znakovi da Putin postaje sve paranoičniji u vezi sigurnosti povezane s internetom, kaže: "Vrlo je zanimljivo kada se Putin kreće, antropološki gledano. Postoji neka vrsta digitalne sjene i tišine koja ga prati. Kada putuje iz jednog grada u drugi, uvijek dolazi do nestanka interneta. Promatrajući prekide internetske veze u Rusiji, moje kolege i ja primijetili smo da se Putin kreće štiteći se nedostatkom internetske veze. Dakle, on internet smatra prijetnjom. Čim se uspostavi internetska veza, pomisli da je ranjiv pa naređuje isključivanje mobilne mreže".