Cibona u finalu povela 2:1 protiv Zadra, blizu je naslova prvaka

U trećem susretu finala doigravanja košarkaškog prvenstva Hrvatske Cibona je na gostovanju pobijedila Zadar sa 67-62 i u seriji na tri pobjede povela 2-1.

Četvrta utakmica je 7. lipnja ponovo u Zadru, a eventualna peta igrala bi se 10. lipnja u Košarkaškom centru Dražen Petrović.

Nakon izjednačene prve četvrtine u kojoj je Cibona imala +4 (15-11), a Zadar je dobio sa +2 (19-17), domaćin je u drugoj dionici imao deset razlike (36-26). Međutim, "vukovi" su do kraja poluvremena uspjeli smanjiti na šest razlike.

U trećoj četvrtini Cibona se u nekoliko navrata približila na koš zaostatka, ali nije uspjela preuzeti vodstvo, pa se u posljednu dionicu ušlo se s tri razlike za Zadar (47-44).

Pet minuta prije kraja susreta Cibona je povela 54-53, da bi tri minute prije kraja imala vodstvo 60-57. Kada je Amar Gegić pogodio tricu za +6 (63-57) minutu i 20 prije kraja, gosti su bili na korak do slavlja.

No, Justin Carter je sa 2+1 vratio Zadar u život. Cibona je krivo izvela loptu i domaćin se našao sjajnoj prilici posve zakomplicirati završnicu. No, Carteru je ispala lopta i gosti su 40 sekundi prije kraja dobili napad. Nakić je realizirao jedno bacanje 30 sekundi prije kraja za +5 Cibone što su gosti obranili do kraja.

Cibonu su do pobjede predvodili Toni Nakić sa 16 koševa, Roko Prkačin je dodao 13 koševa i devet skokova, a Lovro Gnjidić 10 koševa. Kod Zadra najefikasniji su bili Trevor Carter Thompson sa 14 koševa, Dario Drežnjak je zabio 12 koševa uz sedam skokova, a Dominik Mavra 11 koševa.

REZULTATI.

1. utakmica (30. svibnja: Cibona - Zadar 70-77

2. utakmica (1. lipnja): Cibona - Zadar 77-73

3. utakmica (5. lipnja): Zadar - Cibona 62-67

4. utakmica (7. lipnja): Zadar - Cibona

ev. 5. utakmica (10. lipnja): Cibona - Zadar