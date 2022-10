Cibona u drami produžetaka slavila protiv beogradske Mege

Cibona je u nedjelju u utakmici 4. kola regionalne košarkaške ABA lige pobijedila poslije produžetka beogradsku Megu sa 100-93 (24-23, 22-26, 18-18, 17-24, 9-2).

Izjednačenu utakmicu odlučio je produžetak u kojem je Cibona ipak bila bolja sa 9-2.

Do pobjedu su zagrebačku momčad vodili Filip Bundović sa 28 koševa i šest skokova, dok je Ivan Majcunić ubacio 15 koševa. Najbolji u redovima gostiju bio je Andrija Grbović sa 17 poena i devet skokova, a Nikola Đurišić je dodao 15 koševa i pet asistencija.

Nakon četiti kola Cibona je na četvrtom mjestu sa dvije pobjede i dva poraza. U petom kolu u petak 28. listopada Cibona igra u gostima kod Borca.

U četvrtom kolu Split danas dočekuje Igokeu, a Zadar gostuje kod Borca.