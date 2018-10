Cedevita uvjerljiva u Zadru, Glen Davis bez angažmana

Košarkaši Cedevite slavili su sa 95:85 (23:19, 21:18, 26:21, 25:27) na gostovanju u Zadru, u utakmici 2. kola ABA lige odigranoj pred oko 4400 gledatelja u dvorani Krešimira Ćosića na Višnjiku, a osim bez pobjede, Zadar je u subotu ostao i bez svog zvučnog pojačanja, američkog centra Glena Davisa, koji ipak neće odjenuti zadarski dres. Ta je vijest potvrđena prije početka utakmice od strane sportskog direktora Zadra Branimira Longina, a razlozi će biti objašnjeni na posebnoj konferenciji za medije.

Što se utakmice tiče, domaća momčad je uspijevala održavati rezultatsku ravnotežu do pred kraj treće četvrtine, kad je u posljednjem napadu, tricom Bella Cedevita otišla do 12 koševa prednosti (70:58). Kako je hrvatski prvak u 37. minuti došao i do +18 (91:73), Zadrani mogu biti zadovoljni što su do kraja utakmice zaostatak sveli na podnošljivih deset poena (95:85).

Justin Cobbs je sa 18 koševa i sedam asistencija bio najbolji igrač Cedevite. James Bell je također ubacio 18 poena gađajući trice 5/6. Još trojica Cedevitinih igrača imali su dvoznamenkasti učinak: Augusto Lima sa 12, Elgin Cook sa 11 i Pablo Aguilar sa 10 koševa.

Foto: Dino Stanin/Pixsell

Kristijan Krajina je sa 21 košem, tri skoka, tri asistencije i tri osvojene lopte bio uvjerljivo najbolji igrač Zadra. Domagoj Vuković je ubacio 15 koševa uz šest skokova.

Zadrani su tako doživjeli i drugi poraz na startu nove sezone, a Cedeviti je ovo bila prva pobjeda u službenim utakmicama. U ovom kolu Cibona će u ponedjeljak (18 sati) ugostiti Igokeu.

Cedevita je u sljedećem, 3. kolu ABA lige domaćin Megi Bemax, Zadar će gostovati kod Petrol Olimpije, a Cibona kod FMP-a.