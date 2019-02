Cedevita se ušetala u svoji osmi finale Ćosićeva kupa s koš-razlikom "plus 50"

Košarkaši Cedevite "šetnjom" su došli do svog osmog finala Ćosićeva kupa i prilike da u subotu protiv Cibone (19 sati) osvoje svoj sedmi trofej u ovom natjecanju.

Baš kao i u četvrtfinalu sa Zabokom (98:73), cedevitaši su se i bez Jacoba Pullena (igrao samo pet minuta) poigravali i sa svojim polufinalnim suparnikom Goricom (93:63) pa su do završnog dvoboja stigli s koš-razlikom "plus 50".

- Pobijedivši domaćina završnog turnira Split u četvrtfinalu, mi smo se prilično emotivno potrošili. U ovu utakmicu nismo ušli kako smo se dogovorili, nismo bili dovoljno okomiti a i dozvolili smo cedevitašima da nas lagano pretrče. Intimno sam se nadao barem prvom poluvremenu "u egalu", no oni su se vrlo rano odvojili na 20 razlike pa je to jedino za čim žalim. No, mi se ničega ne moramo sramiti jer se u Veliku Goricu vraćamo s povijesnim uspjehom za ovaj mali klub - rekao je, uz Bakovića (11), najbolji strijelac Velikogoričana u ovoj utakmici Marko Petrović (11 koševa).

Osim Marka, koji je sin bivšeg hrvatskog a danas brazilskog izbornika Aleksandra Petrovića, pred novinare je izašao još jedan sin vrhunskog sportaša, još uvijek aktualnog kopljaškog rekordera Ivana Mustapića. A nakon što je zabio 14 koševa i upisao šest skokova (više je zabio samo Cook, 20), Jakov Mustapić je kazao:

- Goricu samo ozbiljno shvatili od prve sekunde utakmice i taj smo tempo držali sve do kraja.

Tražio je to, maksimum ozbiljnosti, od cedevitaša njihov trener Slaven Rimac koji je ustvrdio:

- Nisu ovo lake utakmice niti za pripremu niti za vođenje jer ako pristup bude takav da sve ode u drugom smjeru zna biti jako nezgodno. I zato smo ušli maksimalno agresivno i tako iskoristili njihov umor, neku emocionalnu prazninu a vjerojatno i impresioniranost jačim suparnikom. Zahvaljujući tome, već u prvoj četvrtini napravili smo ozbiljniju prednost koju smo kasnije samo održavali.

Nekako slično utakmicu je vidio i trener Gorice Josip Sesar:

- Cedevitaši su prelomili utakmicu u petoj minuti pa sam kasnije htio da ovi mlađi pruže malo bolji otpor. Kada je kolega Rimac spustio petorku, malo smo prodisali. Moji su se momci potrošili protiv Splita, a razlika u kvaliteti između ove dvije momčadi možda je i viša nego ovaj kranji rezultat. Hm, možda bi bilo najbolje da je za nas ovo natjecanje završilo s onom pobjedom nad Splitom.

Osim kao trener najvećeg iznenađenja, Sesar je dobio određeni broj "lajkova" i kao košarkaš koji se prvi javio na facebooku Košarkaškog kluba Split sa željama za što brže ozdravljenje malom Karlu Marasoviću koji je slomio ruku tijekom revijalne utakmice klinaca.