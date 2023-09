Čast hrvatskog hrvanja u Beogradu je opet branio veteran Ivan Lizatović

Mi Hrvati često si znamo tepati da smo mala zemlja za velike sportske uspjehe. Nažalost, tome je tako samo u nekim sportovima ali ne i u, recimo, hrvanju. Štoviše, u jednom od najstarijih sportova imali smo u Beogradu osjetiti koliko doista jesmo mali.

A za taj teškoatletski sport kao da su više predisponirani sportaši iz zemalja bivšeg Sovjetskog saveza te Turci i Iranci, više nego sportaši iz staroeuropskih zemalja među kojima se nekako ipak ističu Mađarska i Srbija.

A na Svjetskom prvenstvu u Beogradu, dobili smo i dokaz da se povijest, u ovom slučaju bliska, ponavlja. Naime, baš kao i na prošlogodišnjem Svjetskom prvenstvu (također održanom u glavnom srpskom gradu) i na ovom je samo jedan hrvatski hrvač prošao prvo kolo.

I ovom prilikom, baš kao i lani, čast hrvatskog hrvanja branio je 35-godišnji Ivan Lizatović (63 kg). Upravo je iskusni član zagrebačke Lokomotive bio taj koji je izborio jedinu pobjedu. A učinio je to protiv Mađara Kecskemetija (4:0). No, tu je bio kraj njegovih nastojanja jer ga je u četvrtfinalu dočekao posrbljeni Rus Georgij Tibilov. On je u prethodnoj borbi tehničkom superiornošću pobijedio Iranca Mohammadija (12:2) a tako uvjerljiv protiv našeg borca nije bio (5:2). Kao i obično, Liza je dao sve od sebe, sve što tog časa ima, što se ne bi moglo reći za preostale hrvatske hrvače na ovom Prvenstvu.

- Ja sam dao sve od sebe a kao i prošle godine malo mi je nedostajalo da pobijedim, tada Armenca, od kojeg sam izgubio na 1:1, zahvaljujući tome što je posljednji bod osvojio on.

Nakon što je aktivnošću prisilio Tibilova na parter, što mu je donijelo vodstvo 1:0, od te situacije nije puno dobio.

- Nisam imao dobar hvat pa sam se pobojao da ne ostanem dolje u tušu. Osim toga, meni je bolji dio borbe onaj u stojećem stavu iz kojeg sam napravio još jedan bod i poveo sa 2:0.

A onda je, u drugoj rundi, uslijedio njegov silazak u parter iz kojeg ga je srpski reprezentativac bacio s visokom amplitudom.

- Bilo je to dizanje pojasa. Prvi napad sam dobro obranio a na drugom sam "zaspao", nisam stigao gurnuti glavu kroz njegove noge. Kad me digao gore nadao sam se da ga možda mogu zasjesti ali me dobro ispucao pa sam odletio za četiri boda.

Lizatoviću je ovo bio možda i posljednji nastup na svjetskim prvenstvima osim ako se ne predomisli u slučaju da Zagreb bude domaćin SP-a 2025. godine.

- Želja mi je otići na olimpijske kvalifikacije i ako ne uspijem izboriti normu onda bi to bilo to.

Plasmanu na Olimpijske igre nada se i olimpijac iz Tokija Ivan Huklek (87 kg). A sastavni dio njegova poraza od Gruzijca Lashe Gobadzea (2:6), barem njegov djelić, bio je i loš dan sudaca. Barem nam je tako sugerirao trener reprezentacije Anton Đok. Hukleka je najprije sudac na strunjači, zbog pasivnosti, spustio u parter iako se izdaleka činilo da je u tom času on aktivniji borac. Kada je, u drugoj rundi, Ivan bio taj koji treba napadati iz partera sudac za stolom mu je to pravo oduzeo zbog, objašnjenje je, dva prekršaja u napadu.

- Moja taktika jest bila da ja prvi izborim parter a na kraju sam ja prvi išao u parter gdje sam odletio na taj rebur. Na prvi tri njegova pokušaja sam dobro reagira a kod četvrtog sam načas izgubio koncentraciju. Kada sam konačno izborio napad u parteru dobio sam dvije javne i ostanem na parteru. Prvu jer nisam na vrijeme stavio ruke na leđa a drugu zbog mog koljena na njegovoj nozi i što sam učinio nesvjesno i mislim da mi to nije davalo prednost. Ja to jesam napravio ali je to bila odluka iz prostora slobodnog sudačkog uvjerenja. I tako sam ostao bez prilike za napraviti bodove u parteru. Borba jest mogla otići u drugom smjeru da sam ja prvi napadao u parteru no ja sam si sam kriv što se nisam obranio od napada u parteru i neću se žaliti na suce - reagirao je Huklek kao istinski sportaš.

Zanimljivo je da je Ivan od Gobadzea, tada u drugom kolu, izgubio i na ovogodišnjem Prvenstvu Europe u Zagrebu. Ovaj Gruzijac je inače svjetski prvak u nižoj kategoriji (82 kg) od prije četiri godine ali i treći na svijetu, u Huklekovoj kategoriji (87 kg), iz 2021. godine. Stoga, nije Ivan izgubio od bilo koga no šteta je što je Gobadze pokleknuo već u sljedećem kolu od sjajnog Novikova, Ukrajinca koji nastupa za Bugarsku pa naš borac nije dobio drugu priliku.