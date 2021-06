Čarli otkrio zašto se ljuti na liječnike zbog kultne kapice, ali i gdje je problem Vatrenih

Statistički, Nikola Vlašić bio je uz Brunu Petkovića najproduktivniji naš igrač i najzaslužniji za plasman hrvatske reprezentacije na Europsko prvenstvo. Bruno je postigao četiri, a Nikola Vlašić tri pogotka u kvalifikacijama za Euro, a, eto, obojica u prvoj utakmici, s Engleskom, nisu igrala od prve minute. No, još su dvije utakmice pred vatrenima, dovoljno vremena da se obojica nametnu i “prorade” kada to bude najvažnije.

Pobijediti u obje utakmice

– Da je utakmica s Engleskom završena rezultatom 0:0, možda bi dojam bio bolji, ovako, kada izgubimo, onda je katastrofa, ništa ne valja. Nadam se da ćemo ipak razveseliti navijače u idućim utakmicama. Puno nam znači njihova podrška – kazao je jučer u Rovinju Splićanin Nikola Vlašić.

Očekuje li da će biti u početnih 11 za utakmicu s Češkom?

– Izbornik još nije odredio tko će igrati pa ne znam jesam li u početnih 11, ali ja sam spreman. U dobrom sam fizičkom stanju, baš kao i cijela momčad. Češka i Škotska su dobre i čvrste momčadi. Igrale su dobro u međusobnoj utakmici i mislim da ne trebamo pričati o tome koja je momčad bolja. Moramo se pripremiti i pobijediti u obje utakmice da možemo računati na prolaz – kazao je Vlašić pa se prisjetio naše najbolje utakmice u posljednje dvije godine, one sa Slovačkom u Trnavi:

– Svaka je utakmica posebna. U toj utakmici su doslovno svi igrali odlično i ušli puni elana u drugo poluvrijeme, u kojem smo zabili još tri gola. Ne znam je li to recept za Češku i dvije godine kasnije. Na izborniku je da odluči tko će igrati.

Pobjeda nad Česima u Glasgowu nameće se kao imperativ?

– Važno je pobijediti u toj utakmici jer je uvijek teško u zadnjoj utakmici biti pod imperativom pobjede. Česi imaju tri boda, ali mislim da će ići sto posto i htjeti pobjedu. Ipak je to Europsko prvenstvo i želite osvojiti što više bodova i dokazati se na svakoj utakmici. Bit će teško. Mogu ja sad reći da ćemo dominirati, držati loptu i napadati, ali to ne ovisi samo o nama. Oni mogu imati čudesan dan i biti na svakoj lopti brži i jači – naglasio je Nikola.

Brine li vas neučinkovitost napadača?

– Kvalitetni smo u napadu i to ćemo i pokazati. Možda samo trebamo biti malo opušteniji i ne razmišljati o pritisku, ali znate kako je doći na prvu utakmicu na Wembley protiv domaćina... Sad ćemo pokazati koliko smo kvalitetni i napadački sposobni – tvrdi Vlašić.

Olić bi nam dobro došao

Vaša poruka navijačima?

– Znamo svi da je svima stalo do reprezentacije i da to utječe na raspoloženje ljudi. Ostale su dvije utakmice ispred nas, nadamo se da ćemo pobijediti. Nemamo kontakt s navijačima, ali pratimo sve što se događa – zaključio je Vlašić te dodao da je poželio sreću svome bivšem treneru u CSKA Ivici Oliću.

Vedran Ćorluka, iza kojega su tri Eura (2008., 2012., 2016.), ovaj put je u ulozi izbornikova asistenta. Iako nema trenerskoga iskustva, Vedranovo nogometno znanje i izvrstan odnos s igračima mogu biti velika pomoć izborniku.

– Svaki igrač koji je došao na Europsko prvenstvo želi igrati i u to ne sumnjam. Želje i očekivanja, bilo igrača ili izbornika, nešto su sasvim drugo. Ja sam 2018. bio potrebniji izvan terena nego na terenu i to je uloga koju morate prihvatiti kao igrač. Mislim da svatko tko je ovdje mora shvatiti da su momčad i uspjeh ispred osobnog interesa, i to nije nešto posebno. Tko nije na to spreman, može igrati tenis, i to ne u paru – kazao je vječni generator pozitivnoga ozračja u reprezentaciji Vedran Ćorluka.

Kaže da je igrajući u Rusiji dobro upoznao kvalitete Nikole Vlašića.

– Nikolu sam upoznao dobro u ruskoj ligi, igrali smo jedan protiv drugoga. Siguran sam da će uskoro igrati u velikom klubu – rekao je Ćorluka.

Na čemu morate najviše raditi uoči utakmice s Češkom?

– Zna se što je naš problem u posljednje vrijeme, to je završna faza igre. Nismo konkretni i taj nas problem prati. Moramo raditi na tome i nadam se da ćemo već u petak biti opasniji – ističe Vedran.

Jeste li zadovoljni obrambenim dijelom momčadi?

– Branjenje u prekidima se poboljšalo. No, Česi su iz prekida zabili prvi gol protiv Škota i moramo biti koncentrirani. Radimo i na tome. Obrana je u utakmici s Engleskom dobro funkcionirala, iako to može biti i puno bolje. Bili smo bez Lovrena, a njegovim povratkom dobit ćemo jako puno.

Kako komentirate rani otkaz Oliću u Moskvi?

– Ne bih rekao da je to bio otkaz, više sporazumni raskid. Nemam točnu informaciju hoće li se i kada priključiti reprezentaciji. No, sigurno će nam dobro doći.

Kakva je reprezentacija Češke?

– Bolja nego što je bila na Europskom prvenstvu 2016. godine kada smo s njom igrali. Schick je jako opasan. Napadački su Česi jako dobri. Želimo pobijediti, ali nećemo srljati – istaknuo je Ćorluka.

Rekord: 34 nastupa u nizu

Usput, Vedran je jedini igrač naše reprezentacije koji je na utakmici nastupio s vaterpolskom kapicom. Podsjetimo, bilo je to zbog udarca koji je dobio u utakmici s Turskom u Parizu, nakon kojega je obilno krvario.

– I dandanas mislim da su me liječnici željeli ismijati s tom vaterpolskom kapicom i još sam uvijek malo ljutit na njih zbog toga. Ali, barem sam zbog toga ušao u Uefin muzej, tako da je barem to pozitivno, no da sam izgledao lijepo – nisam – zaključio je Ćorluka, vlasnik nedostižnog rekorda u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji: čak 34 uzastopna nastupa.

Drugi u toj kategoriji je Ivan Perišić s 26 nastupa.