'Zlatko Dalić mi je kao drugi otac, a Modrića sam slijedio već sa 17 godina'

Među malobrojnim istarskim nogometašima koji su ostvarili zapaženu inozemnu karijeru odskače ime Kristijana Ipše (35), dečka koji je prošao sve mlađe selekcije Hrvatske i zaustavio se kada je trebalo napraviti odlučujući korak i zaigrati za A vrstu.

Kristijan Ipša, Istrijan iz Funtane kojega smo jučer susreli u Rovinju, nekada je bio igrač Varteksa, potom njemačkog Energie Cottbusa, danskog Midtjyllanda, talijanske Reggine, rumunjskog Petrolula i poljskog prvoligaša Piast Gliwicze. Možda imena klubova i nisu zvučna, ali Kristijan Ipša među ostalim u karijeri ima pobjede nad Manchester Cityjem na Etihadu i nad Bayernom.

– Sa Cityjem smo igrali u pretkolu Europske lige, kada je za njih još igrao Ćorluka, a trener im je bio Eriksson. Slavili smo kod njih 1:0, a kod kuće izgubili 0:1, pa ispali na penale. Ćorluka nam je hladnokrvno zabio posljednji jedanaesterac – prisjeća se Ipša.

Debitirao kod Ćire Blaževića

Kristijan danas više ne prati nogomet tako intenzivno. Njegova obitelj već 42 godine posjeduje restoran More u Funtani, koji je najčuveniji po “raskalašenom” provodu hrvatskih reprezentativaca 2009. godine, a Kristijan posljednje četiri godine u tom mjestu vodi beach bar Fuente.

– Karijeru sam okončao s 30 godina u Poljskoj. Imao sam dvije operacije trbušnog zida, ali i velike probleme sa štitnjačom, tzv. Hashimotovim sindrom. Tada tijelo ne prepoznaje vlastitu štitnjaču. O tome sam se savjetovao sa svojom prijateljicom Janicom Kostelić. Ona mi je bila preporučila jednoga liječnika, koji mi je prepisao terapiju tabletama. Od toga su mi se poremetili hormoni u organizmu, pa sam na treninzima znao osjećati slabost, noge su mi otkazivale, srce mi je jače lupalo pa se mjesecima nisam usudio podvrgavati većim naporima – priča Kristijan.

Ipša je karijeru počeo u lokalnoj Funtani, potom je nastavio igrati u porečkom Jadranu, a već s 14 godina prešao je u tadašnji Varteks.

– Otkrio me Stanislav Vugrinec vidjevši me kada sam bio dio selekcije Istarske i Primorsko-goranske županije. Tako sam u kadetskoj dobi otišao u Varaždin, gdje sam ostao šest godina – nastavlja Ipša.

I tu dolazimo do ključnoga detalja ove priče, do čovjeka koji ga je lansirao u seniorski nogomet i o kojemu će uvijek govoriti samo u superlativima – Zlatku Daliću.

– Debitirao sam dok je trener bio Ćiro Blažević, a afirmirao se kod Zlatka Dalića. On je tada obnašao funkciju sportskog direktora i trenera. Imao je hrabrosti u vatru baciti nas mlade igrače, Pokrivača, Benka, Golika, Jerteca, Novinića, Jolića, Mujanovića, mene... Svima nam je Dalić bio kao drugi otac, on nas je naučio nogometnom profesonalizmu, stajao je iza nas i kada nam nije išlo. U Varteksu tada nije bilo novca, ali smo igrali sa srcem, iz gušta, nije nam novac bio primaran. Igrali smo dobar, atraktivan nogomet, došli do finala Kupa, izgubili od Rijeke. Uvijek se rado sjetim tih dana – priča Ipša, koji je prve pogotke u Hrvatskoj ligi postigao protiv Hajduka:

– Bio je 1. travnja, a ja sam u Varaždinu zabio dva komada Pletikosi. Pobijedili smo 2:0. Kada su tati javili da sam dvostruki strijelac, mislio je da ga zezaju.

Kako gledate na sadašnju situaciju svoga nekadašnjeg učitelja Dalića?

– Da njega nije bilo u to vrijeme, vjerojatno ne bi bilo ni mene kao nogometaša. I zato mi je pomalo žao što je tako izložen kritikama nakon Engleske. Dalića poznajem kao iskrenoga, poštenoga trenera, onoga koji će svojim igračima otvoreno reći čime nije zadovoljan. Dalić je dokazao da je znalac i uvjeren sam da će se izvući iz ove nezavidne pozicije. I ne samo da bih volio da pobijedi Čehe i Škote i ode što dalje na Euru, nego i da ostane u reprezentaciji nakon Europskog prvenstva. Jer, Dalić zna s mladim igračima, idealan je za njihov razvoj – naglašava Ipša.

U karijeri je u mlađim kategorijama bio suigrač brojnim A reprezentivcima, među ostalim igrao je sa Zlatnom loptom Lukom Modrićem te s Vedranom Ćorlukom.

– Modrić je najbolji igrač s kojim sam ikada igrao. Upoznali smo se sa 16-17 godina, zajedno igrali za kadete. Bili su tu Ćale, Grgurović, Ćorluka... Luku iz toga vremena pamtim kao šutljivog, povučenog dečka, koji je svoj autoritet nametnuo svojim nevjerojatnim nogometnim talentom i znanjem. Luku smo svi slijedili, ne zato što je vikao i tako želio postati gazda u svlačionici, nego zato što je bio nogometni majstor. Uz Luku, najveći znalac i talent te generacije bio je Miroslav Šarić – ističe Ipša.

Ljubimac navijača u Danskoj

Gdje vam je u karijeri bilo najljepše, pitali smo Ipšu.

– U Danskoj, gdje sam odigrao pet sezona. Nisam osvojio nijedan trofej s Midtjyllandom, ali sam igrao dva finala Kupa. Bio sam ljubimac navijača, spjevali su pjesmu meni u čast, a u taj klub došao sam na mjesto slavnoga Simona Kjaera, koji je tada bio prodan u Wolfsburg. Kjaerov otac bio je oružar u Midtjyllandu, veliki je navijač Liverpoola. U njegovoj sobi na stadionu visjelo je bar 50 dresova Liverpoola. Čujem da je prije nekoliko mjeseci otišao u mirovinu – kaže Ipša.

Vidite li se jednoga dana kao trener?

– Za sada ne, više mi se sviđa i privlači me skauting, rekao bih da sam dosta dobar u prepoznavanju igrača – zaključio je Ipša, priznavši na kraju da je – hajdukovac.