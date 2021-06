Prvi put u povijesti trojica Europljana u petorci sezone

I bez prvog razigravača Kyriea Irvinga i s neuobičajeno nepreciznim Jamesom Hardenom (samo pet koševa, uz šut iz igre 1-10), košarkaši Brooklyn Netsa uspjeli su obraniti domaći teren (114:108) i u polufinalu Istočne konferencije i s 3-2 povesti protiv Milwaukee Bucksa.

Gubili sa 17 koševa razlike...

A takvo što mogu zahvaliti Kevinu Durantu koji je igrao svih 48 minuta (što je velika rijetkost u NBA ligi) i pri tome postigao 20 koševa u posljednjoj četvrtini, odnosno 49 koševa ukupno, uz šut iz igre 16-23. A preokretu u susretu u kojem su gubili sa 17 koševa razlike (39:56), “Durantula” je pridonio i sa 17 skokova, 10 asistencija, tri osvojene lopte i dvije blokade, nakon čega dvostrukom MVP-u lige, suparničkom krilu Antetokounmpu, nije preostalo ništa drugo nego priznati suparnikovu nadmoć.

– Durant je trenutačno najbolji košarkaš svijeta – izjavio je nakon 34 koša i 12 skokova “Greek Freak”, koji bi u šestoj utakmici, koja se igra u Milwaukeeju, mogao dobiti zadatak da čuva Duranta, koji mu ovaj put nije bio povjeren.

Zanimljivo je da, zacijelo zbog toga što je propustio čak 35 od 72 utakmice, Duranta nema ni u jednoj od tri najbolje petorke sezone. No, zato su tu – u prvoj petorci – čak trojica Europljana, što se dogodilo prvi put u povijesti NBA lige. A to su MVP osnovnog dijela sezone srpski centar Jokić, slovenski branič Dončić i spomenuti Antetokounmpo. Uz njih, u prvoj petorci sezone još su i Curry (četvrti put) te Leonard (treći put). Kako su u petorci – logično – samo petorica igrača, neki su se sjajni igrači morali zadovoljiti izborom u drugu najbolju petorku, a među njima i LeBron James koji je tako povećao svoj rekord u broju izbora u neku od petorki sezone jer je sada u nju izabran već 17. put. Zajedno s njim u drugoj petorci sezone još su Damian Lillard (Portland), Julius Randle (New York), Joel Embiid (Philadelphia) i Chris Paul (Phoenix) koji u doigravanju sjajno (pred)vodi svoje Sunse, momčad za koju igra i naš košarkaš Dario Šarić.

Nepravda prema Mitchellu

U trećoj petorci sezone našli su se Irving (Brooklyn), Beal (Washington), George (LA Clippers), Butler (Miami) i Gobert (Utah). Nažalost, za neke sjajne igrače više nije bilo mjesta premda bismo mi, da se nas pita, prije Georgea u treću petorku uvijek uvrstili Bogdanovićeva suigrača Mitchella. A ta svojevrsna mala nepravda njemu je nanijela štetu od 32,6 milijuna USD. Naime, da je izabran u jednu od tri najbolje petorke, njegov ugovor, lani potpisan, vrijedio bi 195,6 milijuna USD, a ovako će vrijediti 163 milijuna USD. Ista je stvar i s krilom Bostona Tatumom kojeg, u financijskom smislu, također ne treba previše žaliti jer mu ovo zasigurno neće narušiti kvalitetu života. Baš kao i Foxa (Sacramento) ili pak Adebaya (Miami) koji će također ostati bez “doplatka za izvrsnost”. No, iznijeli smo to samo da se vidi na koji se sve načine u NBA ligi određuje visina ugovora.

Tako će, zahvaljujući izboru u prvu petorku sezone, Dončić steći pravo na petogodišnji ugovor vrijedan 201,5 milijuna USD. Za Philadelphijina igrača Embiida taj će izbor značiti da ima pravo na ekstenziju vrijednu 190,6 milijuna USD.