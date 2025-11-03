Carević zadovoljan nakon prekida negativnog niza: 'Nama manjim momčadima je teško zaredati dvije pobjede'

Nogometaši Gorice prekinuli su niz od četiri uzastopna poraza velikom 4:1 pobjedom nad Lokomotivom u posljednjoj utakmici 12. kola HNL-a na svom terenu. Domaćini su poveli u četvrtoj minuti golom Ikera Poze, a samo dvije minute kasnije njihova se prednost udvostručila zahvaljujući autogolu Aleksa Stojakovića. Lokomotiva je potom smanjila autogolom vratara Matijaša u osmoj minuti.

Jurica Pršir vratio je Goricu na dva gola prednosti u 33. minuti. Konačnih 4:1 postavio je Ognjen Bakić u 77. minuti. Pobjedu svoje momčadi prokomentirao je trener Mario Carević.

- Mislim da smo stvarno zaslužili pobijediti i da smo vratili ono što nismo imali u zadnjih nekoliko utakmica, tu neku agresivnost. To su neke generalne stvari u nogometu koje su jednostavno izostale. Fokus, agresivnost i to. U prvom poluvremenu smo igrali odličan presing, stvarno smo radili ogroman posao. Onda smo iz tih situacija iz presinga bili jako opasni - započeo je.

- Moramo reći kako smo zabili iz njihove greške, ali takve te stvari nagrade kad si dobar. Tako da, stvarno sam zadovoljan. Drugo poluvrijeme, svjesno smo se spustili. Jednostavno smo bili pragmatični i željeli smo isključivo sačuvati taj rezultat. Nismo imali dobar niz, nažalost, ali moram pohvaliti momčad - dodao je Carević.

Gorica je ovom pobjedom stigla na 14 bodova, samo tri manje od trečeplasiranog Slaven Belupa, a koliko je gusta tablica HNL-a pokazuje činjenica da je Gorica tek osma. Carević kaže kako je zadovoljan brojem bodova koje je momčad osvojila.

- Ja sam zadovoljan bodovnim saldom. Opet ću ponoviti, ovo je skroz nova momčad. Mi smo dosta igrača izgubili, doveli to što smo doveli. Jednostavno imamo svoje limite. Treba vrijeme da bismo bili do kraja pravi ono što ja želim. Naravno da se u takvom procesu događaju oscilacije. Što se tiče bodovnog salda, mislim da je to sasvim zadovoljavajuće. Malo su dojam pokvarile prethodne četiri utakmice. Dogodio se taj poraz protiv Osijeka, i onda uđeš u neke nesigurne vode. Ako i postoji neki alibi, to je da smo igrali protiv vrhunskih momčadi. Rijeka, Hajduk, Varaždin... - kazao je.

- Tu je i Osijek koji ima problem ove sezone, ali imaju kadar i ogromnu individualnost. Rekao sam i ranije koliko je ta Liga 10 teška. Nama manjim momčadima je teško zaredati dvije pobjede. To je jednostavno tako. Tako da, i dalje ostajem pri tome - zaključio je.