Bundović: Nikad u životu nisam postigao koš sa zvukom sirene u ovako važnoj utakmici

Veliku rovovsku bitku protiv kvalitetnijeg suparnika košarkaši Cibone dobili su šutem Filipa Bundovića u posljednjoj sekundi čiju su valjanost i suci morali provjeravati. Pobjedu protiv jako dobro vođenog slovenskog prvaka Primorske (80:78), domaćini su izborili zahvaljujući iznimnoj partiji Ivana Novačića (28 koševa, pet trica), ali i zajedništvu koje je potencirao i trener Ivan Velić:

- To što su oni šutirali trice preko 50 posto, kompenzirali smo s pritiskom koji nam je donio njihove 24 izgubljene lopte. Bila je to naša najbolja utakmica sezone po pitanju ritma, energije i prepoznavanja situacija. Bez obzira što je Novačić odigrao maestralno, ovo je prije svega bila pobjeda timskog duha. A pobjeda zajedništva bio je plasman naših juniora na Final Four juniorske ABA lige.

Bila je to i utakmica nekih rizičnih, pokazalo se i dobrih, odluka. Samu završnicu Velić je odlučio igrati bez centra u postavi, radi preuzimanja u obrani.

- Ja volim vući poteze. Da smo izgubili onda biste me pitali zašto sam to činio, no pogodili smo s time, ali i s vraćanjem Bundovića u igru u posljednjem napadu.

Za tih 3.3 sekunde, ideja je bila spustiti loptu na ljevorukog centra koji je ovako opisao svoje malo herojstvo i pogođeni šut preko Amerikanca Harrisa.

- Izgurali su me van iz reketa, no nekako sam uspio izvući i pogoditi taj šut, ne znam ni sam kako. Nikad u životu nisam pogodio šut za pobjedu u ovako važnoj utakmici.

S obzirom na dosadašnje igre, i kvalitetu sastava, slovenski prvak je u Zagreb došao kao favorit.

- To što smo izgubili ovaj put od Cibone ne znači da nismo kvalitetniji. Nismo razmišljali da smo favoriti i znali smo da nismo toliko bolji da bismo mogli dobiti utakmicu bez velike borbe. No, nismo uspjeli - kazao je Jurica Golemac koji je cijeli susret vjerovao u bivšeg cibosa Marka Jagodića-Kuridžu, a koji je pak u obrani imao velikih problema s Novačićem.

- Ja bih volio da imam širinu, no nemam je. Ja pobjeđujem i gubim s istim ljudima - kazao je Golemac čija se momčad sa trećim porazom (6-3) spustila na peto mjesto abaligaškog poretka.

A njegov veliki prijatelj ali i veliki slovenski konkurent Slaven Rimac sa svojom Cedevita Olimpijom sada je drugi. Ljubljanski cedevitaši, u velikom derbiju, pobijedili su Crvenu zvezdu (75:64) pa sada imaju skor 7-2, jednu pobjedu manje od vodeće Budućnosti (8-1). Cibona je osma sa skorom 4-5