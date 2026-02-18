Zagreb slaže ozbiljnu momčad: Brončani reprezentativac stiže u hrvatskog prvaka?

Vječiti prvak Hrvatske u rukometu Zagreb već neko vrijeme nema zapaženijih rezultata u Ligi prvaka. Klupska politika posljednjih sezona je poprilično jasna: razvijati mlade domaće igrače, dodati im pokojeg kvalitetnog stranca te s nekoliko iskusnijih domaćih igrača pokušati ostvariti što bolji rezultat (konkretno prolazak skupine) među europskom elitom.

Međutim, taj recept nije dao ploda - Zagreb ima samo jednu pobjedu u Ligi prvaka ove sezone i to je onoi što žele hitno promijeniti. Tako se za sljedeću sezonu slaže ozbiljna momčad u Zagrebu. Klub će napustiti Jakov Gojun koji će se oprostiti od rukometa kao i Klarica koji prelazi u Kielce, ali zato bi moglo stići vrlo ozbiljno pojačanje.

Kako piše Germanijak, blizu dolaska u redove hrvatskog prvaka je aktualni svjetski viceprvak s Hrvatskom i brončani s Europskog prvenstva u siječnju - Marin Jelinić.

On je trenutačno član Pick Szegeda, no tamo je u drugom planu iza Asutrijanca Frimmela te ne bi imao ništa protiv promjene sredine. Tako bi se sjajno lijevo krilo moglo vratiti u Hrvatsku gdje je već igrao za rodni Metković i našičko Nexe.