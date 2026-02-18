Naši Portali
SERIE A

Milan i Modrić prosuli bodovi protiv Baturininog Coma

Serie A - AC Milan v Como
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Hina
18.02.2026.
u 23:07

Luka Modrić je odigrao cijelu utakmicu za Milan, baš kao i Martin Baturina za gostujući sastav

U zaostalom dvoboju 24. kola talijanske Serie A nije bilo pobjednika, nogometaši Milana i Coma su odigrali 1-1.

Gosti iz Coma su poveli u 32. minuti golom Nice Paza te su minimalnu prednost čuvali sve do 64. minute kada je Milan uspio izjednačiti. Odličnu je dugu loptu poslao Jashari, a nepotrebno je sa svojih vrata istrčao golman Coma. Prvi je do lopte došao Rafael Leao kojem nije bilo teško pogoditi prazna vrata.

Svi se pitaju zašto raskopčava kombinezon: Taj potez vrijedan je milijun dolara

Izjednačena igra do kraja dvoboja nije donijela promjenu rezultata i završilo je podjelom bodova. Milan je ostao drugi na ljestvici te ima sedam bodova manje od vodećeg Intera, dok se Como vratio na šesto mjesto.

Luka Modrić je odigrao cijelu utakmicu za Milan, baš kao i Martin Baturina za gostujući sastav. Cijelu utakmicu na klupi za pričuve Coma je ostao hrvatski golman Nikola Čavlina, dok je Ivan Smolčić ušao u 90. minuti.
Martin Baturina Luka Modrić como Milan Serie A

