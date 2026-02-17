Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 234
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRIDRUŽILI SE ŠIBENKI

Cibona uvjerljiva protiv Škrljeva, Zagrepčani na svom parketu izborili polufinale Kupa

Rijeka: Košarkaška utakmica KK Kvarner-KK Cibona
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
17.02.2026.
u 21:40

Prvi strijelac Cibone bio je Justin Roberson s 26 poena, a tome je dodao i šest skokova. Krešimir Radovčić je ubacio 15 poena uz tri asistencije i četiri skoka

Nakon košarkaša Šibenke polufinale su Kupa Krešimir Čosić izborili i igrači Cibone koji su kao domaćini, u KC Dražen Petrović, svladali DepoLink Škrljevo sa 100-82 (24-26, 27-16, 30-20, 19-20).

Drugoligaš DepoLink Škrljevo vrlo dobro je odradio uvodnih deset minuta nakon kojih je vodio 26-24. Međutim, gosti nisu mogli na duže vrijeme držati kontakt s daleko kvalitetnijim suparnikom. Do odmora je Cibona povela 51-42, dok je tijekom treće dionice pobjegla i na 20 poena razlike. Nakon toga više nije bilo povratka za goste koji su ipak na solidnoj razini odradili posao do kraja i time izbjegli još veći poraz.

Prvi strijelac Cibone bio je Justin Roberson s 26 poena, a tome je dodao i šest skokova. Krešimir Radovčić je ubacio 15 poena uz tri asistencije i četiri skoka. Marjan Čakarun je postigao 13 poena uz četiri asistencije i pet skokova. Prvo ime kod gostiju bio je Davor Konjević sa 17 koševa i pet asistencija.
Ključne riječi
škrljevo cibona Kup Krešimira Ćosića

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!