Bruno Petković je za Kopića nositelj igre, ali više nema sigurno mjesto u prvih 11!

Bruno Petković s klupe je odgledao derbi Dinama i Rijeke, vidio je kako su dobru utakmicu u vrhu napada odigrali Mislav Oršić i Komnen Andrić. Dosad nedodirljivi igrač Dinama iza sebe ima stanku, prvo zbog ozljede, a onda ga je, kao i još nekoliko igrača plavih, napala viroza. Petković se očito oporavio dovoljno da bi bar bio na klupi bude li baš potrebno uskočiti u sraz s Rijekom, jer nije na raspolaganju bilo ni Denija Jurića koji je također bio virozan. Nije morao ulaziti jer su plavi dečki i bez njega odigrali odličnu utakmicu. Zapravo, u cijelom tom razdoblju dok Petkovića nije bilo ili ga je bilo povremeno, ostali plavi igrači, pogotovu napadači, jako su dobro igrali.

Plavi pobjeđuju bez njega

Nije Petković propustio samo nedjeljnu pobjedu protiv Rijeke, u posljednje vrijeme igrao je jako malo. Posljednja utakmica u kojoj je igrao svih 90 minuta bila je ona protiv Hajduka. Bio je to start Željka Kopića na klupi Dinama i poraz 0:2 u Maksimiru. Plavi su nakon toga ozbiljno zaredali s pobjedama i vratili se na vrh ljestvice gdje su sada usamljeni s tri boda više od Rijeke i Osijeka te s utakmicom manje od tih najbližih pratitelja.

Plavi su pobijedili Slaven Belupo s 3:0, a Petković nije igrao, potom su slavili u Puli protiv Istre, Bruno je ušao u drugom poluvremenu i zbog drugog žutog kartona isključen je u smiraju susreta tako da nije konkurirao za plave u pobjedi 2:0 nad Hrvatskim dragovoljcem. Dinamo je i na pripremama nastavio s pobjedama, slavio je nad Olimpijom i Koprom, Petković je odigrao u svakom od tih susreta po 45 minuta, a protiv Domžala i Sturma nije igrao zbog spomenutih tegoba.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 10.01.2022.,Rovinj - Zagrebacki Dinamo stigao je u Rovinj na 12-dnevne zimske pripreme. Bruno Petkovic. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Dosad standardni igrač, bilo kao desetka kod Krznara ili sad kao središnji napadač kod Kopića, možda bi se morao i zabrinuti za svoj status. Naime, Oršić je uz njega bio i ostao standardan i plavi su s njegovim ostankom napravili jako dobar posao, odmah je to vratio odličnom partijom i pogotkom protiv Rijeke. No u napadu su se iskazali i drugi, Deni Jurić bio je najbolji strijelac plavih na pripremama, odličnim partijama iskazao se i Komnen Andrić koji je i zabijao, a protiv Rijeke sudjelovao je kod oba pogotka plavih.

– Petković je nositelj naše kvalitete, on nije upitan, već jako važan za našu momčad. Napravit ćemo sve da što prije bude u optimalnom stanju. Jako sam zadovoljan i Andrićem, puno se podređuje momčadi, dolazi u šanse. Za nas je super što imamo puno igrača koji mogu odraditi pravi posao – rekao je trener Dinama Željko Kopić.

Očito je da se status Petkovića neće promijeniti i, kad bude spreman, vratit će se u napad plavih. No treba cijeniti i ono što rade Jurić i Andrić, dečki se doista bore i trude, napadaju suparničke stopere, obojica su konkretnija pred vratima. Nije sporno da je Petković drukčiji, igrač plemenitog kova, igrač čudesnog poteza, a i sam je znao priznati da mu statistika u rubrici pogodaka i asistencija nije baš najbolja. Iako, u tekućoj sezoni nije nimalo loša, odigrao je 28 utakmica za plave i postigao devet pogodaka u svim natjecanjima, uz tri asistencije. U prosjeku zabijao je svake 222 minute. Tu je bolji od Oršića koji zabija svake 252 minute, ali ne treba zaboraviti da je Orša veći dio sezone bio na krilu.

Bolji je od obojice po tom statističkom podatku Komnen Andrić koji pogodak postiže svakih 170 minuta, dok je Deni Jurić dosad najmanje igrao, ima samo 500 minuta i dva postignuta pogotka u natjecateljskim utakmicama za plave. No i on se iskazao na pripremama.

Andrić i Jurić su odlični

Kopić sigurno neće u zapećak baciti Petkovića, on to nije ni zaslužio, ali morat će svoje prilike kojih će biti dovoljno i iskoristiti jer Andrić i Jurić mu “pušu za vrat”, oni svoju minutažu sve bolje koriste. Uostalom, protiv Rijeke u toj važnoj pobjedi 2:0, uz to što Dinamo nije imao slabog mjesta, najbolji su bili upravo u napadu Oršić i Andrić i ravnopravno su se borili za titulu igrača utakmice.

Dinamo treba pravog Petkovića, onoga Petka koji je s pravom stigao do reprezentacije, u čijim smo majstorijama doista uživali. No u posljednje vrijeme nije bio tako dobar. Nije ga Krznar bez razloga sa špice vratio na desetku. Jer, Petković se i sam više povlačio i nalazio na toj poziciji uglavnom daleko od suparničkog gola i tamo se upuštao u svoje minijature koje nisu baš često donosile korist, a plavi su ostajali bez dubine u igri. Kako Kopić igra s dva napadača, Petković će se i moći više vraćati, ali mora se i iskazati jer Andrić i Jurić s pravom računaju i na svoje prilike.