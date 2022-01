Trener Dinama: Oršić je bio odličan, a još kad se uskladi s Bočkajem

Treneri Dinama i Rijeke prokomentirali su derbi na Maksimiru u 21. kolu HNL-a u kojem je domaća momčad slavila s 2:0.

– U prvom smo poluvremenu preusmjeravali napadačke akcije u zone u koje smo htjeli, bili smo vrlo pokretljivi, imali dobar tempo, stvarali kvalitetne situacije, dosta udaraca iz kuta... Imali smo jako dobru reakciju po izgubljenoj lopti, neutralizirali smo Rijekine dubinske pasove. U drugom je dijelu bio nešto sporiji protok lopte pa je Rijeka postala stabilnija, ali prema natrag smo bili kvalitetni, možda smo nekoliko puta mogli nešto bolje razigrati neke situacije u tranziciji, ali generalno, za prvu utakmicu, za derbi, mogu biti zadovoljan sa svih 90 minuta – rekao je trener Dinama Željko Kopić i dodao:

– Istina je da smo defenzivno stabilni. Mislim da se ozbiljan nogomet ne može igrati bez defenzivne stabilnosti, bez kvalitetnog branjenja kontranapada, a to je najbolje činiti brzom reakcijom po izgubljenoj lopti, ali mora biti i situacija gdje ćemo to braniti spuštanjem dolje. Rijeci u tom smislu nismo ništa dopustili što je još jedna potvrda dobrog funkcioniranja momčadi.

Oršić je ostao u plavom dresu unatoč brojnim ponudama.

– Oršić je bio odličan. Cijela ta lijeva strana bila je sjajna, od Perića koji je u prvom poluvremenu jako dobro usmjeravao napade, dobro je bilo Bočkajevo kretanje i dupliranje bočne pozicije s Oršićem... - rekao je Kopić pa prokomentirao Bočkaja:

- Bio je dobar, u prvom poluvremenu jako dobar. Donio nam je puno prema naprijed, a kad se on i Oršić još do kraja usklade i povežu, u situacijama kad lovimo širinu, kad smo nešto uže, kad vrtimo tu stranu... U konačnici smo ga zato i dovodili, to nam je bila ideja. Neka nastavi raditi profesionalno kao dosad, to je jedini put kojim možemo i smijemo ići.

Koliko će se sad biti teško vratiti Bruni Petkoviću s obzirom na to da i Oršić i Komnen Andrić igraju dobro?

– Petković je nositelj kvalitete ove momčadi. Ima problema s ozljedom, a nakon toga je došla i viroza koja ga je na nekoliko dana „izbacila“. Petković nije upitan, on nam je iznimno bitan igrač za našu momčad i mi ćemo zajedno s njim napraviti sve da dođe u optimalno stanje. Andrić igra odlično, prezadovoljan sam s njegovim kretanjima i kolektivnom igrom, podređuje se momčadi, a uz to dolazi i u prilike. Super je za nas da imamo što više igrača koji su u dobrom stanju – rekao je trener Kopić.

Goran Tomić, trener Rijeke, je izjavio:

– Dinamo je svoje šanse iskoristio. Sami sebe smo pobijedili u prvom poluvremenu, ako želimo uzeti bodove na Maksimiru ne smijemo raditi ovakve pogreške koje smo radili.