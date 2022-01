Kopić otkrio što se događa s Petkovićem: Vidjet ćemo...

Samo je još nekoliko treninga ostalo treneru Dinama Željku Kopiću za završno glancanje jer u nedjelju nogometaši iz Maksimira startaju u novu sezonu. Odmah ih čeka veliki ispit, momčad Rijeke koja, kao i plavi i Osijek, ima isti broj bodova na vrhu ljestvice.

Svi su dobili istu priliku

Dinamo je odradio pripreme, najprije u Zagrebu, a onda i u Rovinju, da bi završni ispit Kopić pred svoje nogometaše stavio u Maksimiru, a doveo im je dobrog suparnika, austrijsku drugoplasiranu momčad, Sturm je prvi do nedodirljivog Salzburga. U tri rovinjske utakmice sa slovenskim klubovima i tri pobjede Kopić je ravnomjerno rasporedio minutažu, gotovo su u dlaku svi dobili isti broj minuta na travnjacima.

U tom je smjeru odigrao i utakmicu protiv Sturma, opet su svi dobili priliku da se pokažu, no sada s većim minutama na travnjaku. Kako bi to bilo moguće, igralo se 120 minuta, tako da je svaka momčad plavih dobila sat vremena. Na kraju su plavi ukupno slavili s 4:3, prvih 11 imalo je u sat vremena prednost od 2:0, drugih 11 poraženo je s 2:3.

– Rasporedili smo minutažu i sve je bilo dobro osim posljednjih 15 minuta utakmice, kojima nisam zadovoljan, tu nam je pala koncentracija. Takve nam se stvari ne bi smjele događati, ali u osnovi sam zadovoljan – kazao nam je Željko Kopić.

I doista može biti zadovoljan. Naime, na svim ovim pripremnim utakmicama gledali smo dobar Dinamo, a tako je bilo i na tom posljednjem susretu. Plavi su u njega ušli baš kao da se igra za bodove, igrali su vrlo pametno. Moglo se vidjeti da Kopić ima nekoliko načina igre tijekom samog susreta. I dalje je to ostalo u 3-4-1-2 sustavu, kao što je bilo i dosad. Vidjelo se da Dinamo ima jako dobru tranziciju, da odlično izlazi u napad sa svoje polovice kada osvoji loptu i da u završnicu ulazi s dosta igrača. No pokazao je da može odigrati i visok presing, pokazao je to u vrlo kvalitetnom izdanju više puta i osvajao loptu u nezgodom dijelu travnjaka za suparnika.

Tih prvih 11 bilo je odlično i ofenzivno i defenzivno, nisu suparniku dali nijednu priliku, a mogli su još koji put poentirati. Drugih 11 također je ofenzivno bilo jako dobro, oni su stvorili i više prilika od svojih kolega iz prvih sat vremena, no onda su u završnici pogubili konce u defenzivnoj igri i primili tri pogotka, a mogli su i još pokoji da Zagorac i Čavlina nisu “skinuli” nekoliko teških lopti.

Dinamo je pokazao da ima sjajan igrački kadar, ako je prvih 11 bio sastav koji je najbliži tome da počne i susret u nedjelju protiv Rijeke, a i svi su ostali pokazali da se na njih još kako može računati. Protiv Sturma nije bilo Petkovića, u napadu su tako igrali Oršić i Jurić, u drugom dijelu Andrić i Tolić i svi su napravili jako dobar posao.

– Bruno ima nekih problema, odradio je dva treninga na dan utakmice sa Sturmom i vidjet ćemo kako će to biti do Rijeke. Ristovski je imao manju crijevnu virozu, ali on će biti u redu – kaže Kopić, koji je zadovoljan odrađenim na pripremama.

– Odradili smo sve treninge koje smo planirali, tako i utakmice. Bilo je jako puno dobrih stvari, samo s tih zadnjih 15 minuta protiv Sturma nisam zadovoljan. Kad podvučem crtu nakon cijelih priprema, zadovoljan sam kako su ih dečki odradili – ocijenio je trener Dinama.

Ima pojačanja u svlačionici

Do nedjelje i Rijeke još će se plavi igrači boriti za svoje pozicije iako je dojam da nekakvih prevelikih dvojbi ni nema, neće se puno mijenjati momčad iz završnice prvog dijela prvenstva, tek je sigurno da će Bočkaj biti na lijevoj strani i pokazao je da je s pravom proglašen pojačanjem. Novih možda neće ni biti, iako Kopić ne isključuje mogućnost da se još nešto dogodi do kraja prijelaznog roka, koji traje do sredine veljače. Nikad se ne zna kad će stići nekakva bogata ponuda za igrača plavih koju u Maksimiru neće moći odbiti, ali plavi ne miruju ni kad je riječ o mogućim pojačanjima.

– Vidjet ćemo, prijelazni rok traje i, dok bude trajao, Dinamo će biti aktivan, radimo u tom smjeru – zaključio je Kopić.

Ne bude li dolazaka, a dojam je da nisu ni nužni, Dinamo će ponovno imati vrlo jaku momčad i ostaje glavni kandidat za naslov prvaka, jer dečki koji su u plavoj svlačionici, a nisu dosad previše igrali, primjerice Bulat, Baturina, Jurić, Tolić... pokazali su da imaju kvalitetu za prvu momčad i mogli bi biti velik dobitak.