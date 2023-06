Brozović jednom fotografijom objasnio kojem klubu pripada, začepio je usta svima

Hrvatski reprezentativni veznjak Marcelo Brozović (30) u centru je pažnje u ovom transfernom roku. Vatreni je navodno sve dogovorio sa saudijskim Al Nassrom, ali premišlja se zbog Barcelone.

– Brozović preferira Barcelonu, koja ga jako želi, ali zbog teške financijske situacije još nije poslala službenu ponudu Interu. Zato Brozović i njegov menadžer izvode manevar i odugovlače sa Saudijcima kako bi dali Barci više vremena. Al Nassr nudi Brozoviću trogodišnji ugovor s plaćom od 20 milijuna eura godišnje, ali Brozović odgovara da želi potpisati na samo dvije godine uz plaću od 30 milijuna eura godišnje – piše Gianluca Di Marzio, jedan od najvećih poznavatelja "mercata".

El Mundo Deportivo objavio je tekst u kojemu piše da"Barca radi sve kako bi dovela Brozovića, a Xavi samo čeka znak da nazove".

U priču se upleo i Gerard Romero, novinar koji prati Barcelonu i koji tvrdi da je klubu dao ultimatum da u šest dana podnese službenu ponudu prema kojoj bi se očitovao.

No Brozovića to ništa izgleda ne dira, objaivo je zanimljivu fotografiju na svom Instagram profilu i poručio svima da je on još uvijek igrač Intera, a u tom dresu, prema ugovoru može biti do lipnja 2026. godine. Možda nakon cijele strke, u Interu i ostane.