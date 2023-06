Brozović uoči transfera objavio tajnovitu poruku na društvenim mrežama

Saudijski klub Al-Nassr još uvijek nije odustao od dovođenja hrvatskog nogometnog reprezentativca Marcela Brozovića i novi sastanak bio je zakazan za popodnevne sate srijede.

Dok talijanski mediji pišu o tome, ne znajući kakav će biti ishod razgovora hrvatskog veznjaka i predstavnika kluba iz Saudijske Arabije, Brozović je objavio poruku na društvenim mrežama.

Podsjetimo, pisalo se da su Inter i Al Nassr dogovorili Brozovićev transfer za 23 milijuna eura i da je klub za koji nastupa Cristiano Ronaldo dao Brozoviću ponudu od 60 milijuna eura za tri sezone. Pisalo se i da je Brozović tu ponudu odbio te da traži 10 milijuna eura više po sezoni i godinu ostanka manje.

U međuvremenu velika Barcelona čeka njegovu odluku. Ne bude li Brozović prihvatio saudijske milijune, mogao bi ono što nudi španjolski prvak, koji se nada da će ga u ovom prijelaznom roku uspjeti preseliti u svoju momčad.

Brozović ne otkriva mnogo o svemu, no povremeno se javi na društvenim mrežama. Prvo se prije nekoliko dana javio s ikonom učitavanja ('loading'), a sad je ostavio poruku: Slijedi nastavak. Ostanite s nama.

Marcelo Brozović on Instagram. ⤵️🇭🇷 pic.twitter.com/dm8wMPIgrg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2023

Neki španjolski mediji protumačili su Brozovićevu kontraponudu Al Nassru kao suludu, primjerice kultni El Mundo Deportivo.

"Brozović je dobio sjajnu ponudu od Al Nassra i zna da se Barcelona, koju on želi, s njom ne može mjeriti. Zato je od Saudijaca zatražio nevjerojatnu, suludu ponudu da bi otišao tamo i žrtvovao igranje na najvišoj razini u Europi. Jasno je zašto Brozović to radi jer on je ključni čovjek finalista Lige prvaka i Lige nacija, a u potonjoj je proglašen MVP-jem te je miljenik Barcelone."