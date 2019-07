Brončana Karla Prodan "brža" od Ferrari i izborila vizu za SP u Tokiju

Posljednjeg dana izvrsno organiziranog zagrebačkog Grand Prix turnira u džudu nastupilo je devet hrvatskih "judoka", od kojih su samo Karla Prodan (78 kg) i Zlatko Kumrić (100 kg) osjetili slast pobjede.

Uspješnija je bila Prodan koja je, nakon četiri pobjede, osvojila broncu, jedinu hrvatsku kolajnu na ovom svjetski vrlo jakom turniru.

Nakon dvije pobjede u nizu (Kineskinju Ma i Talijanku Ferrari), 20-godišnja Splićanka koja je nakon dvije pobjede u nizu položila oružje pred aktualnom prvakinjom Europe Klarom Apotekar.

Bila je to izjednačena borba (obje su imale po dvije opomene) sve do četvrte minute produžetka kada je Slovenka bacila Hrvaticu za ipon.

No, Karli se mora priznati da je pružila jako dobar otpor novoj velikoj zvijezdi slovenskog džuda iz tvornice talenata njihova genijalnog trenera Marijana Fabjana.

Štoviše, nedugo nakon tog "maratonskog" okršaja sa "apotekarkom", Prodan je izborila pravo nastupa u finalnom bloku i borbi za broncu. Uspjelo joj je to protiv Korejke Lee koju je bacila za ipon 33 sekunde prije kraja borbe, da bi nakon toga, opet bacanjem za ipon, nadjačala i favoriziranu Poljakinju Pacut.

- I ja sam sama sebe malo iznenadila, no napokon sam sebi i drugima dokazala da se mogu nositi sa seniorkama. Nakon poraza od Apotekar bila sam ljuta i tužna pa sam u repasažnu borbu ušla vrlo agresivno, a u borbi za broncu kontrirala sam neku suparničinu nisku tehniku. Nisam mislila da je to za ipon i već sam se pripremila za još dvije minute borbe, no suci su rekli da je kraj.

No, za Karlu je ovo tek početak, nadamo se blistave, seniorske karijere u kojoj joj se već za mjesec dana pruža prilika da nastupi na Svjetskom prvenstvu u Tokiju. Tako su odlučili šef struke prof. dr. Hrvoje Sertić i ženski izbornik, ujedno i njen klupski trener, Vladimir Prodanović koji je kazao:

- Vjerovao sam u Karlu je sam znao što može, što pokazuje na treningu sa seniorkama. Najvažnije je bilo uvjeriti i druge ljude da je dobra, da je na toj razini. Nastup na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. trebao bi biti njen vrhunac, međutim ona sada dobro stoji i u bodovanju na nastup na OI u Tokiju. Štoviše, od svih hrvatskih kandidata trenutno ima najviše bodova.

I dok je juniorska doprvakinja svijeta, članica splitskih Pujanki, mogla biti zadovoljna svojim nastupom, njen sugrađanin Zlatko Kumrić (AJK Student) nakon poraza u 2. kolu od odličnog Nizozemca Catharine bio je samokritičan:

- Išao sam glavom kroz zid, a na ovoj razini, u najjačoj svjetskoj konkurenciji, tako se borba ne može dobiti.

Njegov trener Tomislav Marjanović, bivši hrvatski olimpijac, ustvrdio je da je njegov pulen žurio sa pokušajima bacanja:

- Zlatko je u dobroj formi i zapravo mu je najveći izazov što je presiguran u sebe i mogućnost da baci protivnike pa ne pripremi gard do kraja te mu se dogodi da ga iskontriraju.

A tako je bilo i u ovoj borbi.

- Da biste došli do ulaska u bacanja trebate pripremiti gard i odgovarajuće kretanje, a ja sam gard i kretanje preskakao i odmah kretao u bacanja - kazao je Kumrić koji se nada da će mu već predstojeći sparinzi s najjačom svjetskom konkurencijom u Izoli isprati gorak okus nastupa u Zagrebu.

Preostalih sedmero hrvatskih predstavnika završilo je svoj nedjeljni nastup već nakon prve borbe. Povratnica Brigita Ljuba izgubila je od odlične Poljakinje Pacut, a u prvom kolu zaustavljene su i Petrunjela Pavić, Ivana Šutalo, Zrinka Miočić, Tina Radić. Ivan Čović i Mario Hitzhaler također nisu prošli u drugi krug zagrebačkih natjecanja.