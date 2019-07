Priča lijepe Hrvatice pravo je nadahnuće! Ona je majka, studentica i sjajna sportašica

Nakon što je s 22 godine postala majka, bivša svjetska juniorska prvakinja Brigita Ljuba (djevojački Matić) prošle se jeseni vratila natjecateljskom džudu, nakon stanke od godinu i pol dana i dolaska na svijet danas 15-mjesečnog sinčića Vite.

Osvojila je tada, u listopadu, naslov prvakinje Hrvatske do 23 godine, a mjesec dana nakon toga nastupila je i na U-23 Prvenstvu Europe, gdje je bila sedma. Uoči svoga nedjeljnog nastupa (u kategoriji do 78 kg) na zagrebačkom Grand Prixu, priznala nam je da joj uz majčinske obveze nije bilo lako vratiti se režimu spartanskih treninga.

Najteže mi je gledati sestru

– S obzirom na to da ja ionako imam nešto slabiji imunitet, anemična sam, i moj oporavak od trudnoće dulje je trajao. No, relativno brzo sam krenula s laganim aerobnim treninzima. Tada sam još dojila dijete pa nisam smjela forsirati, no kako je sin rastao i jačao, tako sam i ja sve jače trenirala.

Priznaje nam Brigita da joj je sada puno teže organizirati svoj sportski život nego u vrijeme kada je bila samo studentica.

– Sada je tu sin, a o njemu se moraš više brinuti nego o sebi. Osim toga, i dijete hoće najviše mami, a i teško je odvojiti se od njega i na natjecanjima ne misliti na Vitu. Srećom, imam veliku pomoć moje i suprugove mame pa i supruga samog. A on je moja velika podrška, ne prigovara, već mi pomaže da ostvarim svoje sportske snove.

Inače, oboje su još studenti na splitskom FESB-u.

– Ivan je na drugoj godini industrijskog inženjerstva, a ja završavam četvrtu godinu strojarstva.

Barbara je zatrudnjela na trećoj godini i tada je, kao odlična studentica i vrhunska sportašica, morala donijeti najvažniju odluku.

– Majčinstvo je bilo u planu nakon karijere, nakon dva olimpijska ciklusa, no dogodilo se puno prije. Bio je to šok, no dvojbi nije bilo. Nije bilo planirano, no sve se događa s razlogom. Lijepa je to stvar i danas su svi sretni. Mladoj mi se to dogodilo pa sam rekla sama sebi: “Tijelo ti je mlado, brzo će se opraviti, možeš se vratiti.” Vjenčali smo se, kod matičara prije porođaja, a svadbu smo spojili s krštenjem djeteta.

Veselje koje Brigita sada priželjkuje u svojoj džudaškoj karijeri jest nastup na Olimpijskim igrama, i to zajedno sa starijom sestrom Barbarom, inače trostrukom osvajačicom europske bronce.

– Tehnički je to još uvijek izvedivo i za Tokio 2020., no realnije je ipak za Pariz 2024.

Sestrine nastupe proživljava burnije nego svoje.

– Tako vam je to kod braće i sestara koji su u istom sportu. Kada ona izlazi u borilište, ja kao da osjećam svu onu napetost, pa i više, koju ona u tim trenucima osjeća.

Sljedeća velika životna odluka koja ju čeka jest kada se nađe u prilici dobiti posao u struci.

– Ako vidim da mi sport ide, da ispunjavam svoje želje i snove, posao će pričekati. Ako na tatamiju ne bude išlo kako priželjkujem, onda ću se primiti posla u struci.

Zasad mi nedostaje žustrine

Ako je suditi po ovoljetnoj slici s plaže, Brigita je tijelo dovela do savršenstva. Njezini trbušnjaci izgledaju impresivno.

– Ja sam se u trudnoći udebljala 20 kilograma, no dva tjedna nakon porođaja sam se vratila gotovo pa na staro. Trbušnjaci su uvijek bili moj zaštitni znak. Tijelo možda izgleda dobro, no još ja nisam tamo gdje sam bila. Osim toga, puno je toga u glavi.

Zasad mi nedostaje one žustrine, znala sam si prigovoriti da se ne “potučem” do kraja, no i to će doći s većim brojem nastupa.

>>> Pogledajte nježniju stranu Cro Copa