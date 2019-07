OD 16:30 Pratite 'nove Baliće i Metličiće' u pohodu na svjetsko zlato protiv Francuza

Rukometaši Hrvatske pobjedom nad Portugalom (31:28) plasirali su se u današnje finale svjetskog juniorskog prvenstva koje se igra u Španjolskoj.

A u finalu rukometni klasik – Hrvatska – Francuska. Početak u 16.30 sati, uz prijenos na SportKlubu. Bit će to repriza finala ovu generacija Hrvatske i Francuske iz 2016. kada smo u Koprivnici, u finalu europskog prvenstva do 18 godina izgubili s dva razlike. Hrvatska će iz te utakmice imati danas šestoricu igrača (Miličević, Jaganjac, Martinović, Špruk, Šarac i Panjan), a Francuska čak jedanaestoricu. No, mi ćemo imati trojicu najboljih strijelac iz tog susreta (Miličević 9, Jaganjac 8 i Martinović 7), a Francuzi jednog. Villeminot je prije tri godine zabio 11 pogodaka.

Za zlato protiv Francuza

Bez obzira kako današnji susret završi Hrvatska je osvojila prvu, povijesnu medalju na svjetskim juniorskim prvenstvima. Do sada su nam najbolji plasmani bili četvrta mjesta iz 2007. i 2013. godine. Canjuga i Goluža kao izbornici nisu uspjeli osvojiti medalju, Dominiković jest.

- Nema euforije. Čeka nas još jedna utakmica. Finale. Pobijediti Portugal dvaput na turniru nije mala stvar. Oni su za mene bili favoriti broj jedan uoči svjetskog prvenstva – istaknuo je Davor Dominiković.

Hrvatska je do finala nanizala osam pobjeda. Francuska šest jer su čak dvaput izgubili u skupini. No, Francuska je odlično tempirala formu, u sve tri utakmice nokaut faze bili su bolji od svojih suparnika, Španjolske, Danske i jučer u polufinalu od Egipta (35:33). Francuska će tek drugi put igrati u finalu svjetskog juniorskog prvenstva. Prije četiri godine u Brazilu osvojili su zlato pobijedivši u finalu Dance. Ako Hrvatska osvoji zlato bit će deveta reprezentacija kojoj je to uspjelo. Najviše naslova ima bivši Sovjetski Savez (pet), a zatim slijede Danska (3), Švedska (3), Jugoslavija (3), Njemačka (2), Rusija (2), Francuska i Egipat.

Suludi IHF-ov raspored

Svaka čast dečkima koji su došli do kraja. Izborniku Davoru Dominikoviću put bi sigurno bio lakši da je imao na raspolaganju igrače koji su ozlijeđeni, poput Bahtijarevića, Strbada, Grahovca. Šteta što se Lučin nije odazvao. Davor ga je čekao do samog odlaska u Španjolsku.

- Francusku sam vidio 16 minuta protiv Egipta i 14 minuta protiv Danske a to znači da je duga noć pred nama. Prošlu smo zaspali u pola pet, a ovu ćemo u pet. Nevjerojatno je da su ljudi iz IHF-a tako složili raspored da izađemo oko ponoći iz dvorane i već sutradan rano poslijepodne, u 16.30, igramo finale. Hvala im što na takav način brinu o zdravlju igrača – zaključio je Dominiković.

