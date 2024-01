Brojke ne lažu: Koliko će bodova biti potrebno za naslov u HNL-u ove sezone?

Borba za naslov u HNL-u ove se sezone zasad doima jako uzbudljivom i izjednačenom pa smo stoga proteklih tjedana i mjeseci u raznim analizama, komentarima i intervjuima čuli razne izjave poput “Hajduk će biti prvak”, “Dinamo će biti prvak” i “Rijeka će biti prvak”. Naravno, sva ta tri kluba po trenutačnom bodovnom stanju na ljestvici zasluženo nose naziv pretendenta na naslov, no umjesto izjave koja je dana isključivo po dojmu ili osjećaju, valjalo bi uvesti brojke u igru.

Da se za početak podsjetimo na trenutačnu ljestvicu. Hajduk je prvi s 41 bodom iz 19 utakmica (2,16 po utakmici), Rijeka je druga s 35 bodova iz 18 utakmica (1,94 po utakmici), a Dinamo treći s 34 boda iz 17 utakmica (2,00 po utakmici). Ovi naznačeni brojevi bodova osvojenih po utakmici bit će nam vodilja i temelj za analizu koliko je bodova u konačnici dovoljno da se u HNL-u dođe do naslova prvaka, a dovest ćemo ih u kontekst s proteklih deset sezona domaćeg prvenstva, otkako se igra “liga 10”, s 36 utakmica u sezoni.

Za početak prisjetit ćemo se prošle sezone, 2022./2023., u kojoj je Dinamo osvojio naslov s 81 bodom, deset bodova ispred drugoplasiranog Hajduka. Dakle, Dinamo je tada upisao 2,32 boda po utakmici, a Hajduk 1,97 po utakmici. Morali bismo otići još jednu sezonu unatrag kako bismo došli do bodovno najuspješnije Hajdukove sezone otkako je “lige 10”. U 2021./2022. Dinamo je osvojio naslov sa 79 bodova (2,19 po utakmici), a Hajduk je bio drugi sa 72 boda (2,00 po utakmici). Dakle, ovosezonski Hajduk s ranije spomenutih 2,16 osvojenih bodova po utakmici korača prema svojem najuspješnijem bodovnom kontu otkako je u sezoni 2013./2014. uveden ligaški format s deset klubova.

Međutim, brojke nam ukazuju na to da će splitski klub još morati i pojačati tu brojku od 2,16 osvojenih bodova po utakmici ako želi ove sezone doći do naslova prvaka. Naime, u posljednjih deset sezona samo bi vam u jednoj takav učinak donio naslov prvaka, a to je bio slučaj u sezoni 2017./2018., kada je Dinamo osvojio naslov sa 73 boda, odnosno 2,03 po utakmici. U preostalih devet sezona “lige 10” omjer od 2,16 osvojenih bodova po utakmici u osam navrata donio bi vam drugo mjesto, a u jednom navratu treće mjesto na ljestvici.

Naravno, nitko ovdje ne tvrdi da je nemoguće da se u sezoni 2023./2024. dogodi svojevrsna statistička anomalija, no vrijedi istaknuti da je, povijesno gledano, vjerojatnost za osvajanje naslova znatno veća ako u konačnici premašite brojku od ukupno 80 bodova, odnosno 2,22 po utakmici, a znatno manje ako do te brojke ne dođete. Kada bacimo oko na prosjek tih posljednjih deset sezona, prvak HNL-a prosječno je osvajao 83,5 bodova, odnosno 2,32 boda po utakmici. S druge strane, kad pogledamo Dinamo, koji je u devet od tih deset sezona osvajao naslov prvaka, njegov je prosjek bodova od 2013./2014. nadalje po sezoni 83,3 boda, dakle 2,31 po utakmici, a samo je jedna sezona u kojoj je Dinamo osvojio manje od 2,10 bodova po utakmici, već spomenuta 2017./2018.

Ohrabrujuća činjenica za Hajduk jest što on igra svoj rezultatski najuspješniji nogomet u posljednjih deset godina (vjerojatno i više od toga), dok je Dinamo s prosjekom od dva boda po utakmici odigrao jednu od svojih najneuspješnijih klupskih polusezona od postojanja “lige 10”, točnije drugu najneuspješniju polusezonu. Tako da s tim na umu postoji određena mogućnost da Hajduk i zadržavanjem ovakvog omjera pobjeda, remija i poraza u konačnici dođe do prvog mjesta.

Međutim, s druge strane treba u obzir uzeti i činjenicu da je Dinamo u posljednjih deset godina prosječno bodovno bio znatno uspješniji u drugom negoli u prvom dijelu sezone, kada uobičajeno nema toliko gust raspored s europskim utakmicama, prvenstveno pretkolima i grupnom fazom. Zagrebačka momčad u prosjeku osvaja 0,26 više bodova po utakmici u proljetnom negoli u jesenskom dijelu sezone. Da se malo dotaknemo i Rijeke, njezin trenutačni konto od 1,94 boda po utakmici nije ni blizu njezinu najboljem u eri “lige 10”. Najbolja je u tom segmentu bila u sezoni 2016./2017., kada je osvojila naslov (čak 2,44 po utakmici), a još je pored toga u tri različite sezone osvajala više bodova po utakmici negoli u trenutačnoj.

Zaključak cijele ove priče nije nužno s ikakvom definitivnom notom, ali ono prvo što se ističe jest to da će bilo koja od ove tri momčadi, pa čak i prvoplasirani Hajduk, vrlo vjerojatno morati poboljšati omjer pobjeda, remija i poraza u odnosu na svoj trenutačni omjer kako bi došla do trofeja u domaćem prvenstvu. Barem nam to govore povijest i statistika “lige 10”.