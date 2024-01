Noa Mikić i Moreno Živković pokazali su da su veliki talenti Dinama

Nogometaši Dinama otvorili su sezonu prvom pripremnom utakmicom dsa slovenskim prvoligašem Rogaškom, s posljednje plasiranom momčadi lige te u Maksimiru pobijedili s 1:0 pogotkom Sandra Kulenovića.

Utakmica se igrala s tri puta po 30 minuta, a trener Dinama Sergej Jakirović dao je priliku svim raspoloživim snagama (nije bilo Petkovića, Moharramija, Kaneka, Ristovskog, Šutala i Bulata), s tim da novi igrač plavih Takuya Ogiwara nije kandidirao za ovaj susret, dobio je još malo odmora i tek će u Rovinju na četiri ostale pripremne utakmice moći pokazati svoju kvalitetu.

Plavi su počeli u sastavu: Zagorac – Mikić, Živković, Perić, Perković – Mišić, Ademi – Špikić, Baturina, Vidović – Brodić. Potom se puni mijenjalo tijekom utakmice pa su priliku dobili svi koji su bili u zapisniku osim Rukavine koji je 'osjetio' aduktor.

Prvu pravu priliku plavi su imali u 14. minuti, Vidović je pronašao Brodića, a novi napadač Dinama pucao je iz prve, malo preko vratnice. Potom je u 22. minuti nakon udarca iz kuta glavom pucao Živković, no uspio je obraniti vratar Rogaške. U 27. minuti plavi su dvaput pogađali okvir, prvo je Mišić opalio u prečku, a odbijenu je loptu Špikić poslao u vratnicu. Špikić je pucao i malo kasnije, no njegov volej obranio je vratar gostiju.

U toj prvoj trećini susreta svidjeli su se Noa Mikić na desnom beku i Moreno Živković na stoperu, no i svi ostali igrali su dobro iako nisu uspjeli doći do pogotka. Nakon tri minute druge trećine plavi su poveli, dupli pas odigrali su Kulenović i Halilović, sigurno je poentirao Kulenović. Potom je opasno pucao Emreli koji se pri isteku druge dionice utakmice ozlijedio, stradale su mu prepone i izvezen je s travnjaka.

- Cilj je bio pobijediti, te sačuvati mrežu i u tome smo uspjeli. Bilo je dobro, osim možda zadnjih pola sata, kad su ušli klinci. Ali, neka vide kako je nositi Dinamov dres na Maksimiru, da nije nimalo lako. Zadovoljan sam sa svime, osim s ozljedom Emrelija - kazao je nakon utakmice Jakirović te i on pohvalio mladog Mikića.

- Baš mi je drago zbog njega, on je 2007.godište, pokazao je da mu ne predstavlja problem igrati s velikim dečkima. On ima motoriku, još malo tijelo treba sazreti, ali on je budućnost na toj poziciji desnog beka. Njemu i ostalim klincima ovo su prve pripreme, svi se trude, oni su budućnost Dinama, a vidjet ćemo tko će na kraju gdje završiti. Povest ćemo sedam mladih igrača u Rovinj, one koji nam mogu trebati, za desni i lijevi bok - govorio je Jakirović.

Nogometaši Dinama danas odlaze u Rovinj, a po povratku u Zagreb još će brusiti formu za start prvenstva, za zaostalu utakmicu s Lokomotivom koja se igra 23. siječnja u Kranjčevićevoj.