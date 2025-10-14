Naši Portali
veliko priznanje

Britanski list uvrstio dva Dinamova dragulja na popis najvećih svjetskih talenata

Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
14.10.2025.
u 16:22

Riječ je o lijevonogom braniču poznatom po taktičkoj zrelosti i smirenosti u igri koji može pokriti više pozicija u obrani i veznom redu. Dosad je upisao četiri seniorska nastupa za Dinamo i skupio ukupno 116 minuta

Poznati britanski list The Guardian objavio je listu 60 najvećih nogometnih talenata, po njihovom mišljenju, za ovu godinu.Na popisu se našao i mladi Leon Jakirović, 17-godišnji stoper Dinama koji je već upisao minute u seniorskom nogometu za zagrebačke Plave. Leon je sin Sergeja Jakirovića, bivšeg trenera Dinama, a danas menadžera engleskog drugoligaša Hull Cityja.

Riječ je o lijevonogom braniču poznatom po taktičkoj zrelosti i smirenosti u igri koji može pokriti više pozicija u obrani i veznom redu. Dosad je upisao četiri seniorska nastupa za Dinamo i skupio ukupno 116 minuta, ali pod Marijom Kovačevićem ove sezone još nije zaigrao ni minute. Ovako Britanci pišu o njemu:

Dalić otkrio zašto nikada ne jede prije utakmice pa govorio o Modrićevom oproštaju od Hrvatske

- Iako se trenutačno čini kao klasična situacija 'pola-pola' između njega i Raula Kumara, njegova partnera iz mladih hrvatskih selekcija, kada je riječ o tome tko bi se mogao probiti na veliku scenu, Jakirović je svestraniji i pritom ljevonogi, što je uvijek plus.

Hvaljen zbog čitanja igre i razumijevanja situacija, Jakirović je pouzdan u svim defenzivnim segmentima. 'Ima karakteristike za pozicije beka, stopera i defenzivnog veznog', rekao je jedan od njegovih prvih trenera Ivan Mijac. 'Ne bi bilo iznenađenje ako se razvije u bilo kojoj od tih uloga.'

Seniorski debi u Dinamu dobio je u svibnju 2024. od svog oca Sergeja, danas menadžera Hull Cityja, ali od tada je za prvu momčad igrao vrlo malo. I to bi se uskoro moglo promijeniti. Jakirović je uz Hrvatsku podoban i za Bosnu i Hercegovinu te je već privukao ozbiljan interes niza velikih europskih klubova.

Kako pišu, 'vagali' su Britanci između Jakirovića i Raula Kumara iz Istre 1961. Riječ je također o 17-godišnjem braniču koji nastupa za mlade selekcije Istre i hrvatske reprezentacije. Na popisu se nalazi još jedan igrač Dinama, Kaloyan Bozhkov. Riječ je o mladom bugarskom defenzivnom veznjaku koji je već nastupio za U-19 selekciju svoje zemlje iako također ima 17 godina. On je na Maksimir stigao prošlog ljeta iz Lokomotive.

Leon Jakirović

