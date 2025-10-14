Britanski list uvrstio dva Dinamova dragulja na popis najvećih svjetskih talenata

Poznati britanski list The Guardian objavio je listu 60 najvećih nogometnih talenata, po njihovom mišljenju, za ovu godinu.Na popisu se našao i mladi Leon Jakirović, 17-godišnji stoper Dinama koji je već upisao minute u seniorskom nogometu za zagrebačke Plave. Leon je sin Sergeja Jakirovića, bivšeg trenera Dinama, a danas menadžera engleskog drugoligaša Hull Cityja.

Riječ je o lijevonogom braniču poznatom po taktičkoj zrelosti i smirenosti u igri koji može pokriti više pozicija u obrani i veznom redu. Dosad je upisao četiri seniorska nastupa za Dinamo i skupio ukupno 116 minuta, ali pod Marijom Kovačevićem ove sezone još nije zaigrao ni minute. Ovako Britanci pišu o njemu:

- Iako se trenutačno čini kao klasična situacija 'pola-pola' između njega i Raula Kumara, njegova partnera iz mladih hrvatskih selekcija, kada je riječ o tome tko bi se mogao probiti na veliku scenu, Jakirović je svestraniji i pritom ljevonogi, što je uvijek plus.

Hvaljen zbog čitanja igre i razumijevanja situacija, Jakirović je pouzdan u svim defenzivnim segmentima. 'Ima karakteristike za pozicije beka, stopera i defenzivnog veznog', rekao je jedan od njegovih prvih trenera Ivan Mijac. 'Ne bi bilo iznenađenje ako se razvije u bilo kojoj od tih uloga.'

Seniorski debi u Dinamu dobio je u svibnju 2024. od svog oca Sergeja, danas menadžera Hull Cityja, ali od tada je za prvu momčad igrao vrlo malo. I to bi se uskoro moglo promijeniti. Jakirović je uz Hrvatsku podoban i za Bosnu i Hercegovinu te je već privukao ozbiljan interes niza velikih europskih klubova.

Kako pišu, 'vagali' su Britanci između Jakirovića i Raula Kumara iz Istre 1961. Riječ je također o 17-godišnjem braniču koji nastupa za mlade selekcije Istre i hrvatske reprezentacije. Na popisu se nalazi još jedan igrač Dinama, Kaloyan Bozhkov. Riječ je o mladom bugarskom defenzivnom veznjaku koji je već nastupio za U-19 selekciju svoje zemlje iako također ima 17 godina. On je na Maksimir stigao prošlog ljeta iz Lokomotive.