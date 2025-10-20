Brentford uzeo tri boda u Londonu, West Ham na dnu ljestvice

Nogometaši Brentforda u zadnjoj su utakmici 8. kola engleskog prvenstva kao gosti svladali West Ham United sa 2-0. Igor Thiago (43) je pred kraj prvog poluvremena doveo goste u prednost da bi Jensen (90+4) na samom kraju susreta potvrdio pobjedu.

Brentford je skočio na 13. mjesto ljestvice sa 10 bodova, dok je West Ham predzadnji sa samo četiri.Vodi Arsenal sa 19 bodova, tri više od drugog Manchester Cityja.

Španjolska: Alaves - Valencia 0-0

U zadnjoj utakmici 9. kola španjolskog nogometnog prvenstva Alaves i Valencia su igrali 0-0. Deseti Alaves ima 12 bodova, a 14. Valencia devet. Vodi Real Madrid sa 24 boda, dva manje ima druga Barcelona.