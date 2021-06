Bravo igrači, bravo Daliću! Obranili ste svoj ugled, neka se sada ponovi Rusija!

Bravo igrači, bravo izborniče Daliću! Hrvatska je u osmini finala Europskog prvenstva! Hrvatska je podsjetila na izdanja iz Rusije, ponovno smo vatreni! Bilo je teže od očekivanog, ali možda je tako i slađe. Kad je bilo najpotrebnije, vatreni su jučer protiv Škota bili najbolji i slavili s 3:1. I tako ušutkali sve one koji su tvrdili da je ovo bezidejna i gubitnička Hrvatska koja ne može proći jednu od najlakših skupina na Euru.

Srebrni s posljednjeg Svjetskog prvenstva ipak su obranili svoj ugled, a sada će, u drugom dijelu prvenstva, vjerujemo biti jako opasni. Ova pobjeda vratit će poljuljano samopouzdanje, krenut će sad i euforija u Hrvatskoj, a već u idućoj utakmici na Euru vatreni će imati i veliku podršku na tribinama. Već jučer počele su se tražiti karte i kombinirati putovanje u Kopenhagen na utakmicu osmine finala. Krenulo je “vatreno ludilo”.

Pobjedom protiv Škotske najviše je laknulo Zlatku Daliću, izborniku u kojeg su neki počeli sumnjati. No, takvi smo mi Hrvati, uvijek mislimo da moramo biti najbolji, a najlakše je čim krene malo lošije udariti po kapetanu broda, a to je izbornik. No, Livnjak je opet pokazao da je rođeni pobjednik, da najbolje reagira u najvažnijim trenucima. Takav je na klupi Hrvatske uostalom još od one prve utakmice u Ukrajini, kojom nas je odveo na Svjetsko prvenstvo u Rusiju. Bilo mu je teško ovih dana, vidjelo se to po izrazu njegova lica na konferencijama za medije.

Radio je Dalić možda i neke krive korake nakon SP-a u Rusiji, ali nije zaslužio tolike kritike. Jer, srebrni izbornik sa SP-a ne može preko noći postati neznalica, kako su neki pisali. Ali, Dalić je na kraju opet uspio. I postao drugi hrvatski izbornik, nakon Ćire Blaževića, koji je vatrene odveo u drugi krug Eura i SP-a. A sada vjerujemo da s vatrenima može jako daleko. Neka se ponovi Rusija! No, korak po korak, neka samo ponavljaju jučerašnju igru, i bit će još puno veselja.

