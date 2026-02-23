Ovaj nogometni porno klasik svi su gledali. Naciju je učinio posebnom

U ljeto 1990. godine Italija je bila domaćin Svjetskog nogometnog prvenstva, a naciju je tresla neviđena euforija - svi su očekivali naslov svjetskog prvaka na domaćem tlu, podizanje zlatnog pehara u Rimu. U predvečerje tog jednomjesečnog spektakla na Apeninima nastao je jedan od najbizarnijih filmova za odrasle, koji je nogometnu strast spojio s maštovitim seksom u misiji osvajanja nogometnog svetog grala - titule svjetskog prvaka.

Tog proljeća prije 36 godina očekivanja talijanske nacije bila su ogromna, a pritisak na reprezentaciju, popularne Azzurre, dosezao je vrhunce, s obzirom kako su posjedovali megamomčad – s Pagliucom, Bergomijem, Baresijem, Donadonijem, Mancinijem, R. Baggiom, Viallijem...

No, netko u talijanskoj filmskoj industriji za odrasle, netko očito jako kreativan i poduzetan, naciju je u to vrijeme suočio s pitanjem – što ako ne uspijemo? I tako, u proljeće 1990. nastao je – plan B. Po njemu, Italija ipak postaje svjetski prvak, u intrigantnoj, uzbudljivoj priči pod naslovom „Cicciolina i Moanna na Svjetskom prvenstvu”. Taj je film tog ljeta 1990. bio gledaniji i od najnapetijih utakmica Svjetskog prvenstva, a nema nogometaša koji ga nije pogledao, možda i po nekoliko puta. Najčešće se gledao u trenucima relaksacije i odmaka od iscrpljujućih treninga i utakmica; u vrijeme popodnevnih odmora ili pak kasno navečer, neposredno prije spavanja.

Zaplet tog nogometno-ljubavnog klasika bio je jednostavno osmišljen: ako talijanski reprezentativci ne mogu postati svjetski prvaci na terenu, dvije najveće talijanske pornozvijezde, Ilona Staller "Cicciolina" i Moana Pozzi, osigurat će im naslov prvaka u krevetu.

Njihova misija, dodijeljena od strane fiktivnog talijanskog nogometnog saveza, bila je strateško slabljenje protivnika. Plan je bio ciljati ključne igrače najjačih reprezentacija koje su stajale na putu Italiji, a to su bile Nizozemska, Njemačka i Argentina. Noć prije odlučujućih utakmica, Cicciolina i Moana imale su zadatak namamiti protivničke zvijezde i iscrpiti ih maratonskim seksualnim seansama, ostavljajući ih bez snage za sutrašnji dvoboj na travnjaku.

Poseban šarm filmu davao je odabir muških glumaca koji su tumačili tadašnje nogometne superzvijezde. U ulozi najboljeg svjetskog nogometaša, argentinskog genija Diega Maradone, pojavio se legendarni američki porno glumac Ron Jeremy. Izbor je bio gotovo savršen, ne samo zbog fizičke sličnosti glumca i nogometaša, njihove zdepaste građe, već i zbog truda uloženog u detalje. U jednoj od scena Jeremy autentično kopira Maradonin slavni ritual zagrijavanja i istezanja, što pokazuje glumčevu nevjerojatnu razinu posvećenosti projektu. Ron Jeremy bio je zaista vrlo uvjerljiv, gotovo pa nenadmašan poput Maradone, u svojim izvedbama. Moćan, kreativan, vrckast, prodoran i neumoljiv u završnici.

Uz njega, njemačkog napadača Jürgena Klinsmanna utjelovio je Eric Price pod imenom "Kataklinsman", dok je nizozemsku zvijezdu Ruuda Gullita odigrao Sean Michaels. Svi glumci nosili su prepoznatljive dresove svojih reprezentacija, pa je tako Jeremy bio u plavo-bijelom dresu Argentine, Price u bijelom dresu Njemačke, a Michaels u narančastom dresu Nizozemske, dok su se Cicciolina i Moana često pojavljivale u bojama talijanske zastave.

Režiju filma potpisuje Jim Reynolds, pseudonim iza kojeg se krio iskusni talijanski redatelj Mario Bianchi, dok je producent i neslužbeni koredatelj bio Riccardo Schicchi, ključna figura talijanske porno scene. Kako bi se vjerno dočarala atmosfera nogometnog spektakla, u film su ubačene arhivske snimke s prethodnog Svjetskog prvenstva održanog 1986. u Meksiku.

Naravno, ishod filma donio je ispunjenje očekivanja euforične talijanske nacije – Italija je postala svjetski prvak zahvaljujući angažmanu i trudu svojih neumornih, bespoštednih seksualnih heroina, dok je stvarnost na nogometnom travnjaku bila nešto drugačija: Italija je na domaćem terenu završila na trećem mjestu, nakon bolnog poraza od Argentine u polufinalu, dok je naslov prvaka na kraju osvojila Njemačka, pobijedivši u finalu gauče s 1:0.

Film „Cicciolina i Moana na SP-u” postigao je ogroman uspjeh i stekao kultni status. Ostao je zapamćen kao jedan od posljednjih velikih projekata Moane Pozzi, koja je preminula od raka četiri godine kasnije. Illona Staller ili popularna Cicciolina ima 74 godine i živi u Rimu.