DAVIS CUP

Branitelj naslova stigao do prvog boda unatoč izostanku dva najbolja igrača

Davis Cup - Final 8 - Semi Final - Italy v Belgium
ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
21.11.2025.
u 19:08

Italiju tako još samo jedan bod dijeli od trećeg uzastopnog finala, 2023. i 2024. je osvajala naslov

Branitelji naslova pobjednika Davis Cupa, igrači Italije poveli su sa 1-0 protiv Belgije u polufinalnom dvoboju najcjenjenijeg svjetskog momčadskog teniskog natjecanja nakon što je Matteo Berrettini svladao Raphaela Collignona sa 6-3, 6-4.

Berrettini je opravdao ulogu favorita protiv Collignona, vrlo brzo stekao prednost i u prvom i u drugom setu. Jedino krizno razdoblje talijanski je predstavnik imao nakon vodstva 2-0 u drugom setu kada je dopustio Collignonu osvajanje tri gema zaredom, a Belgijanac je imao i "break-loptu" za prednost od 4-2. No, nakon što ju nije iskoristio, Berrettini je opet zaigrao bolje i "breakom" za 4-3 prelomio dvoboj u svoju korist.

Najbolji tenisač svijeta izbačen iz tenisa! Doping afera potresa tenis

Italiju tako još samo jedan bod dijeli od trećeg uzastopnog finala, 2023. i 2024. je osvajala naslov, iako ovoga tjedna u Bologni ne može računati na svoja dva najbolja igrača Jannika Sinnera i Lorenza Musettija.

U drugom pojedinačnom dvoboju za Italiju će igrati Flavio Cobolli, a za Belgiju Zizou Bergs. Ako rezultat bude 1-1, o putniku u finale odlučivat će dvoboj parova u kojem su za Italiju prijavljeni Simone Bolelli i Andrea Vavassori, a za Belgiju Sander Gille i Joran Vliegen.

U drugom polufinalu u subotu će igrati Španjolska i Njemačka.
Kupnja