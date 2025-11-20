Evo zašto Đoković ne želi trenirati svoga sina: Ocu je u jednom trenutku rekao da se mora maknuti

Roger Federer prihvatio je novu ulogu u tenisu, ne kao trener, već kao otac koji vodi svog sina Lea u njegovim ranim koracima u sportu kojim je i sam nekoć dominirao. Zanimljivu priču o tome kako dva velikana, Roger Federer i Novak Đoković, promišljaju o karijerama i ambicijama svojih sinova, donosi američki portal Tennis World.

Leo je pokazao veliku strast prema tenisu, putujući s ocem na Laver Cup i uživajući u susretima Shanghai Mastersa. Međutim, Roger je jasno dao do znanja da on neće davati teniske instrukcije svome sinu. Umjesto toga, 20-struki osvajač Grand Slama, vidi sebe kao neku vrstu generalnog menadžera. Odgovoran je za organiziranje tima oko Lea, a ne za izravno oblikovanje njegove igračke tehnike. Prema švicarskom maestru, Leo je taj koji je preuzeo inicijativu u protekloj godini, tražeći više treninga, više mečeva i ozbiljniji pristup modernom tenisu. Ta promjena potaknula je Rogerovu predanost stvaranju pravog okruženja za razvoj svog sina. Ipak, sve se to događa bez da je on prešao granicu i postao njegov trener, prepuštajući to drugima.

Roger je tu da dogovori kvalitetne trenere, partnere za trening i rasporede. Kao i svaki otac, on preuzima pritisak, pazeći da tenisko iskustvo i sazrijevanje njegova sina bude zabavno i produktivno. Federer ne razmišlja o trofejima ili rang listi. Radi se o tome da pomogne Leu da uživa u sportu, da se postupno razvija i da iskusi natjecateljsku razinu ritmom koji mu se čini prirodnim i prikladnim za njegovu dob.

Roger je pratio Lea na nekoliko manjih turnira, znajući koliko je važno da njegov sin uživa u procesu i uči kako se nositi s pobjedama i porazima dok istražuje ritam juniorskog natjecanja. Za obitelj Federer, ovo je novo poglavlje, Roger je zamijenio trenersku klupu menadžerskim poslom. Dopušta Leovom entuzijazmu da ga vodi, a istovremeno pruža stabilnu podršku iza kulisa. Uostalom, Roger je sve to prošao prije više od tri desetljeća.

- Ne treniram svog sina. Ako me treba, tu sam. Volim pomagati i drugoj djeci, ali netko drugi bi trebao biti zadužen za trening. Više se vidim kao Leov menadžer. Nisam ga dugo forsirao, ali već otprilike godinu dana primjećujem da želi više igrati. Trudim se da to ostvarim. U ovoj dobi treba mu dovoljno treninga i mečeva. Pazim da Leo ima dobre trenere i partnere za trening. Organizacija svega toga zahtijeva puno rada. Ne možete ga samo poslati negdje i vidjeti što će se dogoditi. Mislim da Leu ide odlično. Sada također povremeno sudjeluje na turnirima. Za mene je uzbudljivo podržavati ga. Manje me brinu rezultati, koliko je bitno da se zabavlja i napreduje - rekao je Roger Federer.

Sličan stav o svom sinu ima i Novak Đoković. Svjetski teniski velikan trenutačno odmara, nakon što je sezonu završio nevjerojatnom pobjedom na Atenskom ATP 250 turniru nakon sjajnog finala protiv talijanske zvijezde Lorenza Musettija. Time je 38-godišnji Srbin osvojio svoj drugi naslov u 2025. nakon Ženeve i došao do 101. trofeja kao profesionalni igrač, približivši se još više svom starom rivalu Rogeru Federeru, a ujedno i rekordu svih vremena koji drži Jimmy Connors.

Kao što svi znaju, bivši svjetski broj 1 odlučio je drugu godinu zaredom preskočiti Nitto ATP Finals u Torinu, a njegov otkaz - priopćen zapravo u zadnji čas - izazvao je različite reakcije u teniskom svijetu, ali Nole nije prekršio nikakva pravila i svoj je izbor obrazložio ozljedom ramena. Veteran iz Beograda može biti prilično zadovoljan svojom 2025. godinom, iako nije uspio ponovno upisati tenisku povijest osvajanjem svog 25. Grand Slam trofeja u karijeri. Međutim, postao je najstariji igrač koji je u istoj sezoni stigao barem do polufinala na četiri Grand Slam turnira. Osim toga, Novak je izrazio želju da nastavi natjecati se na najvišoj razini sve dok mu to tijelo dopušta i jako bi volio predstavljati svoju Srbiju na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine.

Nedavno je 24-struki Grand Slam prvak dao dugi intervju uglednom britanskom novinaru Piersu Morganu, u kojem je govorio i o svojoj ulozi u sportskom razvoju svog sina Stefana.

Patrick Mouratoglou, francuski teniski trener, sportski komentator i poslovni čovjek, upotrijebio je Đokovićevo iskustvo kao primjer: „Noletov otac bio je aktivno uključen u njegovu ranu karijeru. U nekom trenutku Novak mu je morao reći: 'Molim te, odmakni se. Moram se izgraditi kao osoba. Trebam te kao oca, a ne kao trenera. A Novak će pomoći svom sinu na drugi, puno pametniji način, s potpuno identičnim stavom kao Federer: Odabirom pravih ljudi oko sebe. Najboljih trenera. Najboljih fitness stručnjaka. Najboljeg okruženja. Jer on poznaje sport bolje od bilo koga i tako zaista može pomoći. Na kraju, uloga roditelja u sportu je jednostavna: pružiti stabilnu podršku, a ne biti izvor pritiska - kazao je Mouratoglou.