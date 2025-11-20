Imala je milijune i sve što poželi, a sada jedva uzdržava djecu: Prošla je životnu kalvariju

Arantxa Sánchez Vicario bila je ikona devedesetih, teniska kraljica Španjolske čija je borbenost na terenu postala legendarna. Svojim stilom igre, koji je sama usporedila s onim Rafaela Nadala, osvojila je tri Roland Garrosa i jedan US Open, zaradivši gotovo 17 milijuna dolara samo od turnirskih nagrada. Kada se tome dodaju sponzorski ugovori, njezino se bogatstvo procjenjivalo na vrtoglavih 60 milijuna dolara. Činilo se da ima sve – slavu, novac i status sportske besmrtnice. No, iza blještavila reflektora odvijala se drama koja će je na kraju ostaviti bez ičega, ovisnu o pomoći prijatelja.

Prvi veliki udarac javnost je doživjela 2012. godine, kada je Sánchez Vicario objavila eksplozivnu autobiografiju "Arantxa, Vamos!". U njoj je za financijsku propast optužila vlastite roditelje, tvrdeći da su godinama loše upravljali njezinom imovinom i spiskali oko 45 milijuna eura. Napisala je da su je "ostavili bez ičega" i u dugu prema poreznim vlastima. Obitelj, koja je nekad slovila za tenisku dinastiju, raspala se u bujici međusobnih optužbi. Njezina majka Marisa u otvorenom je pismu demantirala optužbe, tvrdeći da nikada nisu iskoristili kćer i da ona nipošto nije bez novca. Bio je to početak gorkog obiteljskog rata koji je šokirao Španjolsku.

Nakon što je prekinula sve veze s obitelji, Arantxa je potpuno povjerenje poklonila svom drugom suprugu, Josepu Santacani, za kojeg se udala 2008. unatoč žestokom protivljenju roditelja. Tvrdili su da je Santacana prevarant kojeg zanima samo njezin novac, no ona ih nije slušala i prepustila mu je upravljanje svim svojim financijama. Godinama kasnije, priča se preokrenula. Sánchez Vicario je upravo njega optužila da ju je izmanipulirao, okrenuo protiv obitelji i na kraju opljačkao, ostavivši je u još goroj situaciji. Tvrdila je da joj je uzeo sve, čak i Grand Slam trofeje koji su simbolizirali njezinu slavnu karijeru.

Ključni problem koji je par doveo pred sud bio je višemilijunski dug prema Luksemburškoj banci, proizašao iz stare presude za utaju poreza. Naime, Sánchez Vicario je tijekom vrhunca karijere tvrdila da živi u poreznoj oazi Andori, što je španjolski Vrhovni sud osporio. Dug od 3,5 milijuna eura s kamatama je narastao na 7,6 milijuna, a banka je godinama pokušavala naplatiti potraživanja. U konačnici, banka je podnijela kaznenu prijavu protiv nje i Santacane, optužujući ih da su sustavno skrivali i rasprodavali imovinu preko mreže fiktivnih tvrtki kako bi izbjegli plaćanje duga. Bio je to početak pravne bitke koja će zapečatiti njezinu sudbinu.

U siječnju 2024. godine stigla je konačna presuda. Sud u Barceloni proglasio je Arantxu Sánchez Vicario i Josepa Santacanu krivima za prijevaru. Dok je on osuđen na tri godine i tri mjeseca zatvora, bivša tenisačica izbjegla je odlazak iza rešetaka zahvaljujući dogovoru s tužiteljstvom. Dobila je dvogodišnju uvjetnu kaznu, ali uz obvezu da banci isplati odštetu od 6,6 milijuna eura. To je značilo da će do kraja života morati raditi kako bi otplatila dug koji ju je uništio.

Danas Arantxa živi u Miamiju, gdje radi kao teniska trenerica i povremena komentatorica za sportske događaje. No, polovica njezinih prihoda automatski odlazi na otplatu duga. U potresnom intervjuu za El País priznala je koliko je njezina situacija teška. "Uspijevam uzdržavati svoju djecu zahvaljujući novcu koji mi prijatelji posuđuju. Snalazim se tako. Ulažem brutalan ekonomski napor, koji ću nastaviti činiti cijeli život", izjavila je. S gorkim žaljenjem priznala je svoju najveću pogrešku. "Moja greška, kao što sam već rekla, bila je što sam se zaljubila. Vjerovala sam osobi pokraj sebe, mom suprugu, a on me izigrao."

Unatoč svemu, legendarna borkinja ne odustaje, motivirana željom da vrati ono što joj pripada, prije svega zbog svoje dvoje djece. U cijeloj mračnoj priči, jedina svijetla točka je pomirenje s bratom Emiliom, što budi nadu da će barem dio obiteljskih rana s vremenom zacijeliti.