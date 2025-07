Božić predviđa ishod povijesnog meča: Usik ili Dubois? Postoje dva scenarija, ali Hrgović je važan pokazatelj

Čak je 24 godine trebalo proći od Lennoxa Lewisa i posljednjeg teškaša koji u vlasništvu ima naslove prvaka po sve četiri najznačajnije svjetske boksačke organizacije. Dogodilo se to prije 14 mjeseci kada je Oleksandr Usik nadboksao Tysona Furyja, no Ukrajinac je status neosporivog prvaka (undisputed) držao samo nekoliko tjedana prije nego što se morao odreći IBF-ova pojasa u ime uzvrata s Furyjem.

Božić: Kladit ću se na obojicu

A taj naslov ugrabio je Daniel Dubois pobijedivši najprije našeg Filipa Hrgovića te demoliravši potom Anthonyja Joshuu kojeg je "ugasio" u petoj rundi nasred Wembleya. U mitskoj nogometnoj areni ove subote dogodit će se novi objedinjujući meč u kojem svoja tri pojasa (WBC, WBA, WBO) na stol stavlja Usik i tako pruža priliku Duboisu (IBF) da postane sveopći teškaški prvak.

A koliki su izgledi "Dinamitu" da pobijedi borca kojeg zovu "Mačkom" te takvo što i ostvari, porazgovarali smo s jednim aktualnim (Luka Plantić) i jednim bivšim boksačem (Stjepan Božić) te jednim boksačkim trenerom (Leonard Pijetraj). Svi su oni uvjereni u to da je Usik svojevrsni favorit, ali nitko od njih nije uvjeren u njegovu pobjedu toliko koliko i neosporeni prvak u supersrednjoj kategoriji Canelo Alvarez (vlasnik sva četiri pojasa), koji se kladio na Usika. Ali ne za janjetinu, kako se to zna reći u našim krajevima, nego za 500.000 USD koliko je uplatio na kladionici na ukrajinskog teškaša. Dakako, Duboisu, u ime vlastita ponosa, nije preostalo ništa drugo nego reagirati ovako:

– Canelo će izgubiti svoj novac.

Nas pak više zanima hoće li Canelo izgubiti svoje pojaseve i može li u tome svoju ulogu odigrati naš Luka Plantić, drugi izazivač po WBC rang-listi, koji sanja o borbi s dominantnim Meksikancem. Luka je poput svog željenog protivnika uvjeren u odnos snaga kakav ćemo u subotu navečer gledati u londonskoj sportskoj meki.

– Usik je doktor boksa i on će opet dominirati. Dajem ruku u vatru za njegovu pobjedu. Dubois će biti spreman, napredovao je on puno, no nije on još taj kalibar. Uostalom, on je dobio Hrgovića zato što ovaj nije bio spreman, vidjelo se to.

A u kakvom je stanju bio Hrgović uoči te borbe s Duboisom, najbolje nam ilustrira svjedočanstvo Stjepana Božića.

– U tjednu borbe Hrgović je još u utorak imao temperaturu čije sam posljedice vidio kada sam stigao u Rijad. Da nije bilo tako, ta bi borba završila prekidom u Hrgovićevu korist između sedme i devete runde. To bi se dogodilo i kada bi njih dvojica opet boksali, uz uvjet da Filip bude posve fit.

Kako pak nekadašnji doprvak Europe u amaterskom boksu procjenjuje predstojeći Duboisov izazov?

– Ne usudim se prognozirati. Nikad nisam mislio da će Dubois pobijediti Hrgovića pa onda i Joshuu kojeg je pregazio prikupivši, valjda, svu energiju Wembleya. Ovoga puta Dubois će ili nokautirati Usika ili će Ukrajinac dobiti na bodove. Dubois je popravio bradu, psihofizički se digao u odnosu na razdoblje kada je znao odustajati u borbi. Usikove prednosti su iskustvo i znanje zbog kojih je u stanju izaći iz problema, unutar minute borbe, a da mu kut nešto sugerira. On je toliko mentalno stabilan da je, i u teškim trenucima, u stanju sam promijeniti taktiku i naći rješenje. Dubois je prednjim direktom ugrožavao i Hrgovića i Joshuu, no ne znam hoće li mu to polaziti za rukom i protiv Usika. A najjači mu je udarac taj neki desni polukroše odnosno "overhand". Vidim da je Usik podigao kilažu pa se pitam je li to utjecalo na njegovu agilnost. Imat će jaču snagu udarca, no pitanje je što će biti s frekventnošću – kazuje Božić dodavši da će na kladionici staviti na Duboisa do šeste runde, ali i na Usika bodovno.

Pietraj očekuje reprizu prve

Da je Dubois znatno napredovao u odnosu na vrijeme kada je nokautiran od Joea Joycea (2020.), uvjeren je i Leonard Pietraj:

– Očekujem reprizu njihova prvog dvoboja u kojem je Usik pobijedio nokautom u devetoj rundi. No, ako Dubois skupi hrabrosti pa krene u pravi "fajt", možda uhvati Usika na krivoj nozi. Duboisu je ovo životna prilika, ali ako se počne nadboksavati s Usikom, neće imati izgleda.

Za ovaj je meč osigurana ukupna svota od oko 200 milijuna dolara pri čemu bi Usiku pripalo oko 65 posto. Baš kao i u predviđanjima naših stručnih prognozera, ni kladioničari ne vjeruju u pobjedu 11 godina mlađeg Duboisa kojem neki daju tek 24 posto izgleda. Kod Favbeta je pak tečaj takav da na pobjedi Usika (1.32) ne možete zaraditi ni približno koliko biste osvojili uložite li novac na Duboisa (3.55).

Isto tako, predviđa se da ima 59 posto izgleda da ovaj okršaj, pred 90 tisuća gledatelja, neće trajati svih 12 rundi. A srednja vrijednost onih koji prognoziraju prekid borbe kaže da će se to dogoditi između sedme i devete runde.

Baš u devetoj rundi završila je Duboisova i Usikova prva borba održana na stadionu u poljskom Wroclawu, u kolovozu 2023., iza koje je ostao rep. A on se odnosi na sporni Duboisov udarac ispod pojasa u petoj rundi. Sudac u ringu odmah je pokazao da je to nedozvoljen udarac te je dao Usiku medicinski "time-out" i vrijeme da se oporavi. Kada se ukrajinski teškaš oporavio, Britanac je bio posve razoružan. Najprije je kleknuo krajem osme, kada ga je spasio gong, a potom to učinio i u devetoj rundi (to borci rade kada izbjegavaju veću štetu od protivnikova udarca), no za nastavak borbe nije ustao na vrijeme pa je sudac prekinuo borbu.