Bottasu pobjeda, Verstappenu ukupno vodstvo

Finac Valtteri Bottas (Mercedes) pobjednik je utrke formule 1 za Veliku nagradu Turske, koja je u nedjelju vožena na mokroj stazi Istanbul Parka, što mu je deseta pobjeda u karijeri, a prva u ovoj sezoni.

Nizozemac Max Verstappen (Red Bull) osvojio je drugo mjesto zaostavši za pobjednikom 14.584 sekundi, a po treći put se na postolju u ovoj sezoni našao Verstappenov momčadski kolega Sergio Perez čiji je zaostatak bio 33.471 sekundi.

Foto: HOCH ZWEI # 33 Max Verstappen (NED, Red Bull Racing), # 77 Valtteri Bottas (FIN, Mercedes-AMG Petronas F1 Team), # 11 Sergio Perez (MEX, Red Bull Racing), F1 Grand Prix of Turkey at Intercity Istanbul Park on October 10, 2021 in Istanbul, Turkey. (Photo by HOCH ZWEI)

Četvrti je ciljem prošao Charles Leclerc u Ferrariju (+37.814), a peti je završio aktualni svjetski prvak Lewis Hamilton u Mercedesu (+41.812) koji je unatoč najboljem vremenu u subotnjim kvalifikacijama, startao sa 11. mjesta zbog prekoračenja limita za zamjenu dijelova na motoru.

Takvim raspletom utrke Max Verstappen se vratio na vodeću poziciju u redoslijedu vozača za naslov svjetskog prvaka sa 262,5 bodova, a do danas vodeći Hamilton sada zaostaje za Nizozemcem za šest bodova. Na trećem je mjestu Bottas sa 177 bodova.

Sljedeća, 17. utrka formule 1 u ovoj sezoni na rasporedu je za dva tjedna, 24. listopada, a vozit će se u Austinu za Veliku nagradu SAD-a.