Boro Jovanović: Pobjeđivao najbolje u svijetu, a karijeru mu je prekinuo general

U Zagrebu je u dobi od 84 godine umro jedan od najboljih hrvatskih tenisača Boro Jovanović, koji je 1962. bio finalist Wimbledona u paru s Nikolom Pilićem. Boro Jovanović rođen je 21. listopada 1939. u Zagrebu. Osim wimbledonskog finala u parovima, Jovanović je u pojedinačnoj konkurenciji na Grand Slam turnirima najbolji rezultat ostvario plasmanom u četvrtfinale Roland Garrosa 1968. godine.

Najbolje je rezultate ostvarivao na zemljanoj podlozi, a bio je polufinalist velikih turnira u Monte Carlu, Nici, Bruxellesu i Münchenu na kojima su tada nastupali najbolji svjetski tenisači. Igračku karijeru završio je 1975., a potom se neko vrijeme bavio i trenerskim poslom. Uspjesi na teniskim terenima donijeli su mu 1961. nagradu za najboljeg sportaša i 1962. u paru s Nikolom Pilićem, u tradicionalnom izboru Sportskih novosti.

Šezdesete udarne godine

– Ja sam 1961. bio samostalno najbolji, a 1962. u paru s Pilićem. Bile su to moje udarne godine, bio sam prvi koji je utro put u to visoko društvo kvalitetnog tenisa. No tada je sve bilo vezano za Beograd i TSJ. Oni su diktirali pravila, prijetili Niki i meni. Morali smo igrati Davis Cup, pa Prvenstvo Jugoslavije, Hrvatske, Međunarodno prvenstvo, Mediteranske igre, Univerzijadu... A meni se igralo turnire, da zaradim novac, bio sam tada među 10 najboljih u Europi, a poslije i u svijetu – kazao je svojevremeno Boro.

Hrvatski teniski savez mu je prošle godine uručio nagradu za životno djelo, a 2016. dobio je nagradu Međunarodnog teniskog saveza za poseban doprinos Davis Cupu.

– Osvajao sam manje turnire, a dobre rezultate postizao sam na međunarodnim prvenstvima Italije i Njemačke, u Rimu i Hamburgu. U ono doba to su bili turniri koji se danas mogu uspoređivati s Mastersima 1000, igralo se na tri dobivena seta. Tukao sam sve Australce koji su onda bili među najboljima, Newcombea, Stollea, Hewitta, Amerikanca Mckinleya, pa Španjolca Santanu koji je bio najbolji na zemlji, nešto slično današnjem Nadalu; Roya Emersona tukao sam pet puta, a ipak je on osvojio 12 Grand Slam naslova – ispričao je Boro.

Na upit koja mu je pobjeda bila najdraža u karijeri rekao je:

– Protiv Emersona u polufinalu Hamburga 1962. Dobio sam ga sa 6:3, 6:0, 6:3, zgazio sam ga totalno.

Jeste li ikad imali problema zbog prezimena?

- Oh, jesam. Imao sam problema ranih 90-ih, posebno od ljudi koji me nisu jako šmekali pa su mi na razne načine podmetali. Bilo je i poziva, prijetnji od raznoraznih ljudi. Čak i od ljudi iz HOO-a. Ja sam rođeni Zagrepčanin. Majka mi je, istina, bila iz Sarajeva, a otac iz Sremske Mitrovice, no njega su ubili početkom Drugog svjetskog rata kad sam ja imao godinu i pol dana tako da ga se i ne sjećam. On je tu u dvorištu navodno skrivao neke ljude povezane s partizanima, netko ga je od susjeda cinkao pa su ga odveli i ubili. Svašta sam ja proživio, dobro da sam ostao normalan.

Mislio sam da je sve riješeno...

Imao je Boro dosta problema u ono vrijeme s generalom Dušanom Koraćem, tadašnjim predsjednikom TSJ-a.

– Stalno su predsjednici bili generali iako nisu imali blage veze o tenisu. Zbog njega sam 1974. i završio karijeru iako sam planirao još koju godinu igrati. Mi smo te godine igrali u Donecku sa SSSR-om i ja sam molio da me izostave jer imali su Pilića i Franulovića, a ja nisam bio u formi jer mjesec dana nisam ni trenirao. No oni su mi zaprijetili da će me kazniti pa sam ipak otišao. I dogodilo se da se Franulović ozlijedio na treningu pa nije bilo drugog igrača osim mene. I sad sam ja onakav kakav sam bio morao igrati pa sam od svega napravio sprdačinu. Izgubili smo taj meč od SSSR-a, za njih je igrao Metreveli i ne znam tko još, a kad smo se vratili, morao sam na disciplinski sud u Beogradu. Optužili su me da se nisam dovoljno trsio za reprezentaciju i još mi prišili da sam bio "protiv bratskog sovjetskog naroda", takva je formulacija bila. Odrezali su mi šest mjeseci zabrane igranja u inozemstvu, a ja sam, kako sam imao 35 godina, zbog te kazne i cijelog tog cirkusa s generalima i Beogradom odlučio završiti karijeru – govorio je Jovanović u posljednjem intervjuu za Večernji list.

