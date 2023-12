Preminuo je jedan od najvećih hrvatskih tenisača svih vremena. Bio je istinska ikona našeg sporta

Preminuo je jedan od najboljih hrvatskih tenisača svih vremena Boro Jovanović, potvrđeno je Večernjem listu. Preminuo je u 85. godini, nakon što je ostavio neizbrisiv trag u hrvatskom, ali i u svjetskom tenisu. Prošle godine dobio je Nagradu za životno djelo u tenisu Hrvatskog teniskog saveza, kao priznanje za golem doprinos sportu i za rezultate koje je ostvario.

S legendarnim Nikolom Pilićem bio je finalist Wimbledona u paru 1962., a u dva navrata bio je proglašen za najboljeg sportaša Jugoslavije u tradicionalnom izboru SN-a. Osvojio je zlatnu medalju na Mediteranskim igrama u paru s Pilićem, te broncu pojedinačno, a u profesionalnoj karijeri imao je nekoliko zapaženih rezultata na nekim od najvećih turnira koji se danas mogu usporediti s natjecanjima iz današnje ATP-ove serije Masters 1000.

Rođen je u Zagrebu 21. listopada 1939., a nakon završetka igračke karijere 1974. bio je i teniski trener. Međunarodni teniski savez (ITF) dodijelio mu je priznanje za poseban doprinos Davis Cupu 2016. godine.

– Rođeni sam Zagrepčanin. Majka mi je, istina, bila iz Sarajeva, a otac iz Sremske Mitrovice, no njega su ubili početkom Drugog svjetskog rata kad sam imao godinu i pol dana, tako da ga se i ne sjećam. On je tu u dvorištu navodno skrivao neke ljude povezane s partizanima, netko ga je od susjeda cinkao, pa su ga odveli i ubili. Svašta sam proživio, dobro da sam ostao normalan – rekao je jednom prigodom za Večernji list.

– Pa, general Dušan Korać, tadašnji predsjednik TSJ-a (bio je predsjednik TSJ-a od 1967. do 1977., a prije toga i predsjednik HTS-a od 1960. do 1967., op. a.) mi se najviše zamjerio u Beogradu. Stalno su predsjednici bili generali, iako nisu imali blage veze o tenisu. Zbog njega sam 1974. i završio karijeru iako sam planirao još koju godinu igrati. Mi smo te godine igrali u Donjecku sa SSSR-om i molio sam da me izostave jer su imali Pilića i Franulovića, a ja nisam bio u formi jer mjesec dana nisam ni igrao ni trenirao. No oni su mi zaprijetili da će me kazniti, pa sam ipak otišao. I dogodilo se da se Franulović ozlijedio na treningu, pa nije bilo drugog igrača osim mene – rekao je Boro pa nastavio:

– I sad sam onakav, kakav sam bio, morao igrati, pa sam od svega napravio sprdačinu. Izgubili smo taj meč od SSSR-a, za njih je igrao Metreveli i ne znam tko još, a kad smo se vratili, morao sam na disciplinski sud u Beogradu. Optužili su me da se nisam dovoljno trsio za reprezentaciju i još su mi prišili da sam bio “protiv bratskog sovjetskog naroda”, takva je formulacija bila. Odrezali su mi šest mjeseci zabrane igranja u inozemstvu, a ja sam, kako sam imao 35 godina, zbog te kazne i cijelog tog cirkusa s generalima i Beogradom odlučio završiti karijeru – prisjetio je tada Jovanović.

Datum posljednjeg ispraćaja legendarnog tenisača bit će objavljen naknadno.