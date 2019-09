Borba godine - Donald ‘Cowboy’ Cerrone protiv Justina Gaethjea!

UFC Fight Night 158 koji će se 15. rujna održati u kanadskom Vancouveru predvodi borba lake kategorije između Donalda Cerronea i Justina Gaethjea i jedan je to od zanimljivijih mečeva u UFC-u ove godine. U sunaslovnoj borbi će rukavice ukrstiti Glover Teixeira i Nikita Krylov.

UFC Fight Night 158 ne propustite u izravnom prijenosu u noći sa subote na nedjelju 15. rujna od dva sata poslije ponoći samo na Fight Channel PPV-u.

Cowboy vs. Gaethje

Poznati MMA veteran i miljenik fanova, Donald Cerrone, prvi je na Instagramu objavio kako je prihvatio borbu koju MMA fanovi nikako neće htjeti propustiti, a kako mu je to ujedno i jedina trenutna opcija u lakoj diviziji. Donald Cerrone (36-12), rekorder je promocije po broju nastupa, pobjeda, pobjeda prekidom i zarađenih bonusa. Ovog će vikenda u kavez ući nakon poraza u borbi protiv Tonyja Fergusona u jednoj od najboljih borbi ove godine. Kauboj se vratio svojim starim navikama i ovo će mu biti već četvrta borba u ovoj godini. Prije poraza od Fergusona, savladao je Alexandera Hernandeza i Ala Iaquintu.

Justin Gaethje (20-2) je ovim putem napokon ugovorio svoju drugu borbu u 2019. godini, koju je čekao još od ožujka, kad je nokautom savladao Edsona Barbozu. Bila mu je to druga pobjeda nokautom u prvoj rundi u nizu i na služenoj ljestvici kategorije našao se na petom mjestu. U svojih pet dosadašnjih UFC borbi do sada je ukupno uzeo šest bonusa.

Sudeći po beskompromisnom stilu oba borca i broju bonusa s kojim se mogu pohvaliti, nema sumnje kako će ovo biti apsolutni vatromet.

Teixeira vs Krylov

U co-mainu ovog eventa gledamo borbu u poluteškoj diviziji između bivšeg izazivača Glovera Teixire (29-7 ) i Nikite Krylova (25-6). Teixeira je u zadnjim nastupima pobijedio Karla Robersona i Iona Gutelabu ‘submissionom’ te se tako zadržao na ljestvicama divizije. U zadnje četiri borbe ima 3-1, a izgubio je jedino od Coreyja Andersona u srpnju.

Što se Krylova tiče, atraktivni se Rus vratio u UFC prošle godine nakon što za ovu organizaciju nije nastupao gotovo dvije godine. U zadnjoj se borbi osvetio za zadnji poraz u UFC-u te ‘submissionom’ u drugoj rundi probijedio Ovincea Saint Preuxa.

Još jedna zanimljiva borba čeka nas i u teškoj diviziji kad se u kavez vrati Todd Duffee. Duffeeja se vraća u akciju nakon više od četiri godine, a dobrodošlicu će mu poželjeti Jeff Hughes iz Ohija. Duffee se zadnji put borio 2015. I to s bivšim prvakom Frankom Mirom. Od tad nije nastupao zbog niza ozljeda koje je sada sanirao.

Njegov protivnik Jeff Hughes pokušat će ostvariti prvu pobjedu u UFC-u nakon što mu to nije uspjelo u meču protiv ‘TUF’ veterana Mauricea Greenea. Hughes inače trenira u Clevelandu s teškaškim prvakom Stipom Miočićem, a UFC-u se priključio nakon sjajne pobjede nokautom u ‘Dana White Contender Seriesu’.

U ostalim borbama gledamo Michela Pereiru u velteru, Uriah Hall i Antonio Carlos Junior ukrstit će rukavice u srednjoj, dok će Misha Cirkunov i Jimmy Crute uzdrmati redove poluteške divizije.

UFC Fight Night 158 ne propustite u izravnom prijenosu u noći sa subote na nedjelju 15. rujna od dva sata poslije ponoći samo na Fight Channel PPV-u.

UFC Fight Night 158

Donald Cerrone vs. Justin Gaethje

Glover Teixeira vs. Nikita Krylov

Todd Duffee vs. Jeff Hughes

Michel Pereira vs. TBD

Uriah Hall vs. Antônio Carlos Júnior

Misha Cirkunov vs. Jimmy Crute