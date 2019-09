Cro Cop: Uživam u borilačkoj mirovini, no treniram svaki dan

U roku od samo osam dana (kakve li podudarnosti), svoj rođendan u rujnu slave tri najpoznatija ljevoruka hrvatska sportaša - Toni Kukoč (18.9.), Goran Ivanišević (13.9.) i Mirko Filipović (10.9.).

I dok Kukoč radi kao specijalni savjetnik vlasnika Chicago Bullsa, a Ivanišević gradi trenersku karijeru (Čilić, Raonić, Đoković), svježe umirovljeni Cro Cop još uvijek se odvikava od vrlo intezivne i dugotrajne borilačke karijere koja bi zacijelo još potrajala da mu nije stiglo upozorenje u obliku blažeg moždanog udara.

Šest mjeseci poslije tog šoka, na svoj 45. rođendan, Mirko ističe da se osjeća jako dobro. Naglašava i da se brzo oporavio jer je imao moždani udar radi mehaničkog podražaja, a ne radi potrošenosti organizma i neurednog života kao što se mnogima događa.

Vena je dobro zarasla

- Još 1. lipnja sam bio na kontrolnoj magnetskoj rezonanciji glave uoči koje sam imao veliku tremu, nikad veću u životu. A rezultat je iznad svih očekivanja. Napravio se samo mali ožiljak u mozgu gdje se dogodio izljev krvi, a ta vena je dobro zarasla. Osjećam se jako dobro.

Potvrda tomu su zacijeli i svakodnevni treninzi koji se ne odriče niti sada kada se ne mora spremati za nekoga tko mu hoće "otkinuti glavu".

- Nemam ja ništa manje treninga u odnosu na prije s tom razlikom što sada ne radim intervalne treninge koji su za borbu nužni radi kardija. Ponekad lagano spariram sa Ishiijem i Delijom, odhrvam s njima, ali 90 posto treninga radim sam na vreći, kao nekad prije 30 godina kada sam počinjao. Trenirati moram ne samo zato što sam o tome ovisan, već i zato što sam imao prevelik broj operacija, naročito na nogama, pa sve to što je potrgano u koljenima moram kompenzirati snagom mišića.

Mirko sada ipak ima više vremena za svoje gušte.

- Prije treninga obvezno odem sa svojim psima u šumu. Nakon treninga odem do svog lokala u Španskom i tamo kartam sa svojim Antišom (op.p. policajcem u mirovini Antom Jurićem). Preko vikenda znam otići ili u svoju Privlaku ili u Pulu, to kombiniram.

Ne želim više stres i rizik

Vikendima je ponekad i zauzet jer je počeo održavati seminare, a već ih je sedam iza njega. MMA tehnike demonstrirao je u Italiji, Njemačkoj, Švicarskoj, Austriji...

- Seminare držim uglavnom po zemljama zapadne Europe. Na ovim prostorima to ne činim jer platežna moć naših ljudi je takva da bi to bilo za njih preskupo, no zato ću dva puta godišnje podijeliti svoje znanje i iskustvo besplatno. Do kraja ove godine svakako će biti jedan, samo moram vidjeti dostupnost termina dvorane na KIF-u.

Kada mu se dogodio taj krvožilni incident, sve organizacije u kojima je nastupao slale su mu poruke podrške. Neki od njih su ga nazvali ponudivši mu grapling (hrvačke) borbe s nekim od njegovih bivših suparnika ili pak ekshibiciju sa rukavicama od 18 unci u kojima nema teških udaraca.

- Ljudima je jasno da više ne želim nastupati u pravim borbama, niti želim taj stres i taj rizik, pa se raspituju samo za ekshibicijske nastupe, a da li će od toga išta biti to je pitanje. Za mene je borilačka karijera završena i o tome nema spora niti rasprave. U pravim borbama ja se više boriti neću.

S nestrpljenjem isčekujemo hoće li doista od toga nešto biti. Jer, Cro Copa njegovi fanovi zacijelo žele vidjeti opet u ringu, ili kavezu, ali ovaj put ne da bi uživali u žestini njegovih udaraca, već više da bi se uvjerili da se doista jako dobro oporavio od onog inzulta koji ga je požurio u itekako zasluženu borilačku mirovinu.