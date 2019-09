UZVRAT USKORO

Trener Anthonyja Joshue otkrio šokantne detalje poraza: To je smrtonosno

Radim s njim devet godina i znam da nije reagirao kako bi trebao. Ispitivao me zašto se tako osjeća i slične stvari. To je situacija iz noćne more. Profesionalni boks je smrtonosan, a vi ste u kutu s teškašem s kojim radite dugo vremena, rekao je McCracken