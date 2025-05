Bomba s otoka: Vatreni pred transferom karijere, važnu Dalićevu uzdanicu želi engleski velikan

Nakon impresivne sezone u Championshipu, gdje su i Leeds i Burnley osigurali povratak u elitni razred engleskog nogometa osvojivši po 100 bodova (Leeds je bio prvak zbog bolje gol-razlike), oba kluba sada aktivno traže pojačanja kako bi se što bolje pripremili za izazove koje donosi Premier liga. Hrvatski desni bek, Josip Juranović, koji trenutno brani boje njemačkog Union Berlina, istaknuo se kao jedna od glavnih meta na njihovom radaru. Juranovićeva želja za igranjem u najjačoj engleskoj ligi dodatno olakšava potencijalni transfer, a navodi se kako ne bi bilo problema uvjeriti ga da se preseli na Elland Road ili Turf Moor.

Interes za Juranovića ne čudi, s obzirom na njegovo bogato iskustvo i svestranost. Bivši kapetan Hajduka i igrač Celtica dokazao se na najvišoj razini, igrajući u Ligi prvaka te briljirajući za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu 2022. godine, gdje je posebno impresionirao u utakmici protiv Brazila kada je, prema riječima Jürgena Klinsmanna, "pokazao Viniciusu Junioru tko je gazda na terenu". Njegova sposobnost da igra na obje bočne pozicije, iako je primarno desni bek, izuzetno je privlačna engleskim klubovima. Tijekom sezone 2024./2025. u Union Berlinu često je korišten i na lijevoj strani obrane, demonstrirajući svoju taktičku prilagodljivost.

Osim Leedsa i Burnleyja, za Juranovićeve usluge raspituju se i West Ham United te Fulham, što dodatno potvrđuje njegovu reputaciju na Otoku. Leeds United, pod vodstvom Daniela Farkea, vidi Juranovića kao idealno pojačanje za jačanje obrambene linije, pogotovo jer postoji nedostatak dubine iza Jaydena Boglea na desnom beku, te neizvjesnost oko budućnosti Juniora Firpa na lijevoj strani. S druge strane, Burnley, iako je imao čvrstu obranu u Championshipu, također traži nadogradnje kako bi se mogli nositi s premierligaškom konkurencijom. Juranović, koji je s Celticom osvojio škotsko prvenstvo i Liga kup pod vodstvom Angea Postecogloua, koji ga je opisao kao "fantastičnog" igrača s kojim je "volio raditi", donio bi kvalitetu i pobjednički mentalitet.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Juranović je u siječnju 2023. prešao iz Celtica u Union Berlin za odštetu koja se procjenjuje na 12 milijuna eura, a s njemačkim klubom ima ugovor do 2027. godine. To znači da će zainteresirani klubovi morati platiti odštetu kako bi osigurali njegove usluge. Unatoč nekim problemima s ozljedama prošle sezone, zbog kojih je bio ograničen na 17 nastupa u Bundesligi, njegovo iskustvo i dokazana kvaliteta čine ga poželjnom akvizicijom. Prije odlaska u Bundesligu, Juranović je bio blizu prelaska u Manchester United 2022. godine, no taj se transfer na kraju nije realizirao. Sada se čini da je njegov dolazak u Premier ligu izgledniji no ikad.

Upravo je Juranovićeva svestranost, koja je uspoređivana čak i s onom Joshue Kimmicha, jedan od glavnih razloga zašto ga toliko klubova želi u svojim redovima. Sposobnost da pokriva obje bočne pozicije daje trenerima dragocjenu taktičku opciju. Bivši suigrač iz Celtica, Joe Hart, opisao ga je kao "izvanrednog" igrača. Njegov doprinos u pohodu Union Berlina do četvrtog mjesta u Bundesligi u sezoni 2022./23., što je bio najbolji rezultat kluba u više od 30 godina, te nastupi u Europa ligi gdje je postizao golove protiv Ajaxa i Union Saint-Gilloisea, dodatno naglašavaju njegovu vrijednost.

Za Leeds United, koji se vratio u Premier ligu nakon dvogodišnjeg izbivanja, američki vlasnici iz grupacije 49ers Enterprises morat će značajno uložiti u momčad kako bi izbjegli ekspresni povratak u niži rang. Paraag Marathe, koji je preuzeo klub nakon ispadanja 2023., sada ima zadatak etablirati Leeds kao stabilnog prvoligaša. Menadžer Daniel Farke bit će pod pritiskom od samog početka, s obzirom na prethodni neuspjeh s Norwich Cityjem u borbi za ostanak. Juranović bi, sa svojim iskustvom igranja pod pritiskom i znanjem britanskog nogometa stečenim u Celticu, mogao biti pametan potez za klub s Elland Roada. Njegovih 39 nastupa za hrvatsku reprezentaciju također svjedoče o kvaliteti i konstanti koju može donijeti.