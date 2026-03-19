Bologna nakon drame izbacila Romu i postala posljednji sudionik četvrtfinala: Ovo su svi parovi

Nogometaši Bologne posljednji su sudionici četvrtfinala Europske lige nakon što su u Rimu u sjajnom dvoboju pobijedili Romu sa 4-3 nakon produžetaka.

U uzvratu je Bologna slavila sa 4-3 nakon produžetaka.

Bio je to sjajan dvoboj u kojem je Bologna vodila 1-0 i 3-1, no domaćin se uspio vratiti gurnuvši susret u produžetak. No gosti su u "overtimeu" ipak stigli do slavlja.

Bologna je povela u 22. minuti golom Jonathana Rowea, izjednačio je Evan Ndicka u 32. minuti, a goste je do nove prednosti u sudačkoj nadoknadio doveo Federico Bernardeschi iz kaznenog udarca. Jedanaesterac je skrivio Stephan El Shaarawy oborivši Nadira Zortea. Kada je Santiago Castro u 59. minuti zabio za 3-1, činilo se kako će gosti do četvrtfinala. No, Roma je uspjela izjednačiti preko Donyella Malena (69-11m) i Lorenza Pellegrinija (80).

U produžetku nije bilo previše uzbuđenja sve do 111. minute kada je Bologna stigla do nove prednosti. Gosti su izveli brzu kontru, Thijs Dallinga je uposlio Nicolu Cambiaghija koji je izašao ispred Mile Svilara pogodivši u bliži kut za 4-3. Roma je u preostalom vremenu jurila novo izjednačenje, ali ovoga puta nije uspjela. Nikola Moro je za Bolognu zaigrao od 91. minute.

Bologna će četvrtfinalu igrati protiv Aston Ville koja je s dvije pobjede bila bolja od Lillea. Nakon gostujućeg slavlja 1-0, Villa je pred svojim navijačima u Birminghamu pobijedila sa 2-0. John McGinn u 54. i Leon Bailey u 85. minuti su donijeli slavlje domaćinima.

Zanimljivo, Bologna je na putu do četvrtfinala u 12 susreta upisala samo jedan poraz i to u ligaškom dijelu u prvom kolu upravo u Birminghamu od Aston Ville sa 0-1.

Porto je sa 2-1 i 2-0 preskočio Stuttgrat. U uzvratu na stadinu Dragao strijelci su bili William Gomes (21) i Victor Froholdt (72). Dodjmo kako su gosti od 77. minute igrali bez isključenog Nikolasa Narteyja.

Portugalcima sada slijedi Nottingham Forest koji je izborio četvrtfinale nakon što je boljim izvođenjem jedanaesteraca izbacio danski Midtjylland u čijim redovima je igrao hrvatski nogometaš Martin Erlić.

Nakon što je danski sastav u prvom susretu pobijedio na City Groundu sa 1-0, Englezi su uzvratili na MCH Areni u Herningu slavivši sa 2-1 pa je susret otišao u produžetke. Kako u dodatnih pola sata nije bilo promjene rezultata, dvoboj je razriješen udarcima s bijele točke. U prve tri serije Englezi su bili uspješni, dok su na drugoj strani domaćini dva puta gađali okvir gola, a jednom pucali preko vratiju.

Forest je bivši dvostruki europski prvak (1979, 1980), a posljednji put je dogurao do četvrtfinala nekog europskog natjecanja 1996. u Kupu UEFA gdje ga je zaustavio kasniji pobjednik Bayern Munchen.

Englezi su poveli u 40. minuti golom Nicolasa Domingueza, a na 2-0 je povećao Ryan Yates u 52. minuti sjajnim udarcem s više od 20 metara. Danski sastav se vratio u život u 69. minuti golom hrvatskog reprezentativca Martina Erlića. Mads Bech Sorensen je ubacio s lijeve strane, Cho Gue-Sung je pucao glavom no pogodio je suparničkog igrača od kojeg se loptaa odbila do Erlića koji je sjajnim udarem svladao Stefana Ortegu.

U sudačkoj nadoknadi Lorenzo Lucca je zabio za Nottingham, ali je gol poništen zbog zaleđa pa je susret ušao u produžetke. Gosti su zabili i u 118. minuti, ali je strijelac Yates zamalo bio u zaleđu.

Na koncu je odluka pala izvođenjem jedanaesteraca. Kod Foresta su u prve tri serije zabijali Morgan Gibbs-White, Ibrahim Sangare, te Neco Williams, dok su kod domaćina Cho i Doguhan Sismir pogodili vratnice, a Edward Chilifya je pucao preko gola.

Freiburg je na Europa-Park Stadionu pobijedio Genk sa 5-1 nadoknadivši poraz 0-1 iz prve utakmice. Podsjetimo, belgijski sastav je u play-offu izbacio zagrebački Dinamo, no njemački bundesligaš se pokazao kao previsoka prepreka.

Domaćin je poveo u 19. minuti golom Matthiasa Gintera, a samo šest minuta kasnije hrvatski napadač Igor Matanović je povisio na 2-0. Yuito Suzuki je pucao s ruba kaznenog prostora, gostujuća obrana je blokirala njegov udarac, no lopta se odbila do Gintera koji je glavom spustio do Matanovića kojem nije bilo teško s dva metra gurnuti loptu u prazan gol.

Genk je smanjio u Matte Smets u 39. minuti, no Freiburg je u u 53. minuti zabio i treći pogodak. Matanović je visokom presingom "pritisnuo" Smetsa koji je umjesto svom vrataru dodao do Vincenza Grifa koji je lagano poentirao za 3-1. Japanac Suzuki je četiri minute kasnije pogodio za 4-1, da bi u 79. minuti Maximilain Eggestein postavio konačnih 5-1. Matanović je za njemački sastav igrao do 71. minute.

Freiburg će u četvrtfinalu igrati protiv Celte koja je bila uspješnija od Lyona. Nakon što je njihov prvi susret završio 1-1, Španjolci su u Francuskoj slavili sa 2-0 i prošli dalje.

Jedan od ključnih trenutaka utakmice dogodio se u 19. minuti kada je Moussa Niakhte zaradio crveni karton zbog oštrog prekršaja nad Javijem Ruedom. Celta je igrača više pretvorila u gol u 61. minuti, a strijelac je upravo bio Rueda. Pobjedu gostiju potvrdio je Ferran Jutga u drugoj minuti sudačke nadoknade. Tri minute kasnije Lyon je ostao i bez Nicolasa Tagliafica koji je isključen zbog drugog žutog kartona.

Real Betis je nakon poraza u Ateni 0-1, u uzvratu deklasirao Panathinaikos sa 4-0.

Aitor Ruibal je u osmoj minuti načeo grčku mrežu, a sudačkoj nadoknadi prvog dijela Sofyan Amrabat je povisio na 2-0. Grci su žestoko prosvjedovali traživši prekršaj u začetku akcije, no njemački sudac Tobias Stieler je samo odmahnuo rukom. Korak bliže plasmanu u četvrtfinale Betis je stigao u 53. minuti golom Cucha Hernandeza za 3-0. Točku na "i" stavio je Antony u 66. minuti.

Idući suparnik španjolskog sastava bit će Braga koja je u srijedu identičnim rezultatom pobijedila Ferencvaros, nadoknadivši tako 0-2 poraz iz Budimpešte.

Portugalci su već u prvom poluvremenu nadoknadili zaostatak, a potom u nastavku potvrdili prolaz. Braga je povela u 11. minuti golom Ricarda Horte, četiri minute kasnije Florian Grillitsch je zabio za 2-0, da bi Gabri Martinez u 34. povećao na 3-0. Horta je u 53. postavi konačnih 4-0. Za goste je od 59. minute zaigrao hrvatski napadač Franko Kovačević.