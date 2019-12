Boksač provocirao UFC zvijezdu, pa ušao u ring! Pogledajte kako je to završilo

Kada se netko petlja tamo gdje ne treba, onda mu se dogodi upravo ovo. MMA borac Derrick Lewis poznat je po žestokim udarcima, a kada je čuo da ga jedan boksač provocira odlučio je stvari uzeti u svoje ruke.

UFC zvijezda je pozvala boksača u ring i onda ga brutalno razbila.

When a boxers said he will knock me out because I’m a mma fighter pic.twitter.com/EjSeudMeQM